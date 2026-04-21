Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Egy különleges hatóanyag, ami segíthet az agyunk egészségének megőrzésében /X/

2026. április 21., kedd, Szabadidő

A kannabiszból készült terméke az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a természetes megoldásokat keresők körében. Ennek ellenére a legtöbb ember tudása még mindig csak a legismertebb hatóanyagra, a CBD-re korlátozódik.

  • Fotó: cannadolcbd.eu
    Fotó: cannadolcbd.eu

A hírekben már hallhattunk arról, hogy a kutatók folyamatosan vizsgálják a kenderben rejlő egyéb vegyületeket is, hiszen a cbd olaj hatékonyságát gyakran éppen a benne lévő különböző anyagok együttes jelenléte adja. A tudomány fejlődése azt mutatja, hogy érdemes közelebbről is megismerkedni a CBN-nel is, ami a kannabisznövény egy másik ígéretes hatóanyaga - erről fog szólni mai cikkünk.

A CBN jelentős hatással lehet az agyunkra

A CBN (azaz a kannabinol) kémiailag rokon a jól ismert THC-val, de fontos különbség, hogy a CBN nem rendelkezik pszichoaktív tulajdonságokkal, tehát nem okoz bódultságot. Ez a vegyület természetes módon akkor keletkezik, amikor a THC hosszabb ideig oxigénnel érintkezik és lebomlik. 

Az eddigi kutatások és tapasztalatok alapján a CBN egyik legígéretesebb felhasználási területe az agy védelme: különösen a neurodegeneratív betegségek (például az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór) vonatkozásában biztatóak az eredmények. A vizsgálatok szerint a CBN képes lehet megvédeni az idegsejteket az elhalástól és a károsodástól, ami kulcsfontosságú az időskori kognitív hanyatlás lassításában.

Az antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása is lényeges

A CBN további jótékony hatásai közül kiemelkednek az antioxidáns tulajdonságok, amelyek alapvetőek a sejtek egészségének megőrzésében. Az oxidatív stressz akkor lép fel, amikor a szervezetben felborul az egyensúly a szabad gyökök és az antioxidánsok között, ami a sejtek károsodásához vezethet. A CBN képes semlegesíteni ezeket a szabad gyököket, ezzel mérsékelve a belső sejtkárosodást.

Emellett jelentős gyulladáscsökkentő hatással is bír, mivel gátolja azokat a folyamatokat, amelyek a szervezetben krónikus gyulladást tartanak fenn. Érdemes megemlíteni, hogy a vegyület befolyásolhatja az agyi neurotranszmitterek működését is, ami hozzájárulhat a kiegyensúlyozottabb közérzethez és a nyugodtabb pihenéshez, anélkül, hogy befolyásolná a tiszta tudatállapotot vagy a napi tevékenységeket.

A minőségi készítmények szerepe jelentős

Mint látható, a CBN egy rendkívül értékes hatóanyaga a kannabisznövénynek. Bár önmagában is figyelemre méltó képességekkel rendelkezik, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha nem izoláltan, hanem a növény többi hatóanyagával együtt alkalmazzuk.

Ahhoz, hogy a kívánt eredményeket érhessük el az alkalmazás során, fontos, hogy minőségi készítményeket használjunk - olyanokat, amiket független laboratóriumi tesztekkel vizsgáltak. Ilyeneket találhatunk például a CANNADOL weboldalán, ahol a termékeknél további hasznos információkat is találunk a CBD készítményekről. (X)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-21 05:00 Cikk megjelenítése: 796 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 695
szavazógép
2026-04-23: Belföld - :

Nem kért és nem kapott

Az RMDSZ nem kért és nem is kapott pénzt az Orbán-kormánytól, a magyar állami támogatásokban egyesületek, alapítványok, egyházak, egyetemek részesültek – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor.
2026-04-24: Életutak - Csinta Samu:

Egy élet gyermekzsivajban (Beszélgetés Dancs Anna Mária nyugalmazott tanítónővel)

Azt mondja, mindig erdélyi magyar tanító akart lenni. Beszélgetés Dancs Anna Mária nyugalmazott sepsiszentgyörgyi tanítónővel, aki Nagyenyed és Amerika érintésével ért haza, és aki negyvenéves karrier után az első iskolamentes napon belázasodott. Ami közben örök és állandó volt: a türelmet, odafigyelést igénylő, viszonzásul odafigyelő szeretetet „kínáló” gyermek.
rel="noreferrer"