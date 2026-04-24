Megszakadt a sepsiszentgyörgyi csapat közel hét hónapig tartó veretlensége a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A felsőházi rájátszás hatodik fordulójának csütörtöki nyitómeccsén a háromszéki együttes silány első félidőt követően még felzárkózott kétgólos hátrányból, azonban a Nagyváradi FC Bihar hosszabbításban szerzett találattal bebiztosította a győzelmét, így az Ovidiu Burcă irányította labdarúgók tizennyolc mérkőzés után szenvedtek ismét vereséget a 2. Ligában.

A partiumi alakulat rögtön magához ragadta a kezdeményezést, Dragoș Tescan lehetőségét még fogta Bogdan Ungureanu, aki a 16. percben tehetetlennek bizonyult, amikor Albert Stahl 13 méterről a bal felsőbe tekert (1–0). Nem sokkal később a Nagyvárad újfent betalált, a 21. percben Adrian Iancu előre­ívelésénél a felszabadítani igyekvő Daniel Vîrtej hibázott, ezt kihasználva Tescan a hálóba gurított (2–0). A folytatásban a sepsiszentgyörgyi csapat többet birtokolta a labdát, a 27. percben mégis a nagyváradi együttes növelhette volna előnyét, viszont Angelo Cocian lövése kevéssel célt tévesztett. A vendégek először a 41. percben veszélyeztettek, ekkor Cosmin Matei kapásból a keresztléc fölé bombázott.

A szünetet követően a Sepsi OSK akarata érvényesült, amely sorra alakította ki a helyzeteket: Ignacio Heras kísérletét Edgar Cadar bravúrral hárította, míg Carl Davordzie pontatlan volt. A másik oldalon Tescan kapu fölé fejelt, majd kisvártatva a piros-fehér mezesek büntetőhöz jutottak. A játékvezető szerint Abel Popa szabálytalankodott a tizenhatos területbe betörő Darius Oroian ellen, ezért tizenegyest ítélt, amelyet Denis Haruț magabiztosan értékesített (2–1). Ezután Moses Mawa találatát les miatt nem adta meg Horațiu Feșnic, hamarosan Boris Cmiljanić és Heras ígéretes próbálkozását blokkolták a védők, aztán a 84. percben Matei előkészítéséből a leshatárról kilépő Heras egyenlített (2–2).

A hajrában a kispadon elszabadultak az indulatok, a szakmai stábok összetűzésbe keveredtek, a civakodás végén a házigazdáktól Erik Lincar vezetőedző és a vendégektől Mihai Barbu kapusedző piros lapot kapott. A hátralévő időben a háromszéki gárda hálóőre kétszer is óriásit védett, mégis a Bihar megyei labdarúgók örülhettek, ugyanis a ráadásban Paul-Henri Moussinga passzából Bogdan Vătăjelu a bal alsóba továbbított (3–2), ezáltal Ovidiu Burcă tanítványai először maradtak alul a felsőházi rájátszásban.

Labdarúgás, 2. Liga, felsőházi rájátszás, 6. forduló: Nagyváradi FC Bihar–Sepsi OSK 3–2 (2–0).

Nagyvárad, Bodola Gyula Stadion. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár). Nagyvárad: Cadar – Iancu, Gal, Popa, Vătăjelu – Filip, Călin (Moussinga, 83.) – Tescan (Șerban, 83.), Cocian (Enceanu, 65.), Stahl (Gál-Andrezly, 56.) – Boiciuc (Chirițoiu, 65.). Vezetőedző: Erik Lincar. Sepsi OSK: Ungureanu – Oro­ian, Haruț, Vîrtej, Vianna (Cmiljanić, 76.) – Iglesias (Heras, 46.), Păun, Matei, Davordzie (Aganović, 81.) – Batzula (Techereș, 76.), Oberlin (Mawa, 46.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: Stahl (16.), Tescan (21.), Vătăjelu (90+3.), illetve Haruț (57. – tizenegyesből), Heras (84.). Sárga lap: Călin (10.), Stahl (45+2.), Popa (70.), illetve Oroian (42.), Haruț (72.), Aganović (90+2.).

A táblázat:

1. Vajdahunyad 3 0 2 6–3 62

2. Sepsi OSK 4 1 1 10–4 57

3. Voluntari 4 1 0 11–2 52

4. Steaua 2 0 3 5–6 45

5. Nagyvárad 2 0 4 8–14 45

6. Târgovişte 0 0 5 2–13 39

A Sepsi OSK május 2-án, szombaton 12.30-tól a listavezető Vajdahunyadi Corvinul ellen játszik a Sepsi Duna Arénában.