Elkezdte a keret átszervezését a Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapatának vezetősége. A márciusban véget ért román bajnokságot bronzéremmel záró székelyföldi együttes idén ősszel az Erste Ligában is indul, így a szakmai stáb várhatóan több változtatást is eszközöl a játékosállomány terén.

A háromszéki klub szerdán bejelentette Béres Szilárd távozását, a 34 éves kapus a következő idényben már nem ölti magára a narancs-kék mezt. A tapasztalt hálóőr 2022-ben szerződött a székelyföldi alakulathoz, az elmúlt négy évben 80 mérkőzésen lépett jégre, hozzájárult ahhoz, hogy a gárda a Román Kupában kétszer kisdöntőt játszhatott, illetve márciusban a Csíkszeredai Sportklub legyőzésével bronz­érmet nyert a pontvadászatban.

„2022-ben nagy örömmel csatlakoztam az Ágyúsokhoz, és büszke vagyok rá, hogy az elmúlt években a tagja lehettem. Ez idő alatt játékosként és emberként is sokat fejlődtem, rengeteget tanultam és sok értékes tapasztalatot szereztem. Sok szép pillanatot éltünk át együtt, kétszer is szerepelhettünk a Román Kupa négyes döntőjében, valamint bronz­érmet szereztünk a bajnokságban, ami mindig emlékezetes marad számomra. Szeretném megköszönni a klubnak, a csapattársaimnak, az edzőknek és a szurkolóknak ezt az időszakot, a támogatást és a közös élményeket. Sok sikert kívánok a jövőben!” – fogalmazott Béres Szilárd.

Közben a Háromszéki Ágyúsok csatára, Gecse Olivér is meghívót kapott Markus Juurikkala szövetségi kapitánytól a romániai válogatottba, amely április 29. és május 5. között Sencsenben szerepel a divízió I/B jégkorong-világbajnokságon. Az együttes csütörtökig Csíkszeredában készült, majd Kínába utazott. Románia április 29-én Hollandia, április 30-án a házigazda, május 2-án Spanyolország, május 3-án Észtország és május 5-én Dél-Korea ellen játszik az Universiade Sportközpontban.

„A felnőttválogatottal ez lesz az első szereplésem világbajnokságon. Számomra ez nagy mérföldkő, jó érzéssel tölt el a kitűzött cél elérése. Azzal a tervvel utazunk Kínába, hogy visszajussunk a második értékcsoportba. Nekem az elmúlt hetek a munkáról szóltak, amíg a többiek a jól megérdemelt pihenésüket töltötték, addig arra törekedtem, hogy szinten tartsam magam, ami nem volt kellemes érzés, viszont a hasonló cipőben járó jégkorongozókkal közösen edzettünk, tartottuk a tempót és motiváltuk egymást” – olvasható a 25 éves támadó nyilatkozata a klub közösségi oldalán. (miska)