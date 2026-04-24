A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában újabb kihívás előtt állnak a háromszéki csapatok, amelyek ezúttal hazai környezetben lépnek pályára. A negyedik fordulóban a legutóbbi három mérkőzését elvesztő Sepsi OSK II. ma 17 órától a táblázatban második Cetatea Suceava ellen játszik a szemerjai stadionban, a Kézdivásárhelyi SE pedig szombaton 17 órától a Valentin Suciu irányította, listavezető Șoimii Gura Humorului együttesét fogadja a Sinkovits Stadionban.

A sepsiszentgyörgyi gárda mindhárom összecsapását elvesztette a playoffban, így a hetedik helyre csúszott a rangsorban. Nagy Sándor legénysége az előző hétvégén a másod­osztályba jutásra hajtó Șoimii Gura Humorului vendégeként szenvedett egyértelmű vereséget (4–0). Ezzel ellentétben három forduló után a Cetatea Suceava az egyetlen hibátlan alakulat a csoportban, a Petre Grigoraș által vezetett futballisták mindhárom meccsüket megnyerték: először a Kézdivásárhelyi SE, majd a CS Sporting Liești és a CS Blejoi felett diadalmaskodtak, ezáltal egy pontra faragták a hátrányukat a tabella éllovasa mögött. A bukovinai labdarúgók tíz szerzett góllal a leghatékonyabb támadással és két kapott találattal a harmadik legjobb védelemmel rendelkeznek.

Próbatétel vár a kézdivásárhelyi együttesre is, amely Valentin Suciu komoly játékerőt képviselő csapatával csatázik a Sinkovits Stadionban. A Suceava megyei gárda – amelynek keretét többek között Fülöp Loránd, Cătălin Golofca, Csiszer Balázs és Valentin Buhăcianu erősíti – némiképp kiemelkedik a mezőnyből, 13 ponttal vágott neki a felsőháznak, ahol hazai pályán gól nélküli döntetlent ért el a CS Sporting Liești ellen, ezt követően könnyedén felülmúlta a CS Blejoi és a Sepsi OSK II. alakulatát, ráadásul ezen a három találkozón mindössze egyetlen gól landolt a hálójában. Liviu Negoiță tanítványai az elmúlt hétvégén a második félidőben emberelőnyben játszva győztek a CS Știința Miroslava otthonában, így először örülhettek a playoffban.

A playoff negyedik fordulójának programja: * ma: Sepsi OSK II.–Cetatea Suceava (17 óra), CS Blejoi–FC Viitorul Onești (17 óra) * szombat: CS Sporting Liești–CS Știin­ța Miroslava (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–FC Șoimii Gura Humorului (17 óra). (miska)