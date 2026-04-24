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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

TyúkapróléktokányMit főzzünk ma?

2026. április 24., péntek, Szabadidő

Hozzávalók: 1 tyúk aprólékja (belsőségei: a szíve, a mája, a zúzája és az elkészületlen tojásai); 4 fej hagyma, arasznyi póréhagyma, 1 evőkanál tyúkzsír, 1 evőkanál olívaolaj, paprikakrém, só, bors, fűszerpaprika, morzsolt majoránna, 1 kis csokor petrezselyemzöld. 

Elkészítése. A hagymát és a póréhagymát laskára vágjuk, majd a tyúkzsíron és az olívaolajon üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával és összekavarjuk. Ezalatt nagyon vékony szeletekre vágjuk a zúzát és a szívet, a dinsztelt hagymához adjuk, sózzuk, és addig pároljuk időnként kevés vizet öntve alája, amíg megpuhul. Ekkor tesszük bele a feldarabolt májat és az elkészületlen tojásokat, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk morzsolt majoránnával, paprikakrémmel ízesítjük, majd addig főzzük, amíg minden megpuhul. Miután elkészült, megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel. Az ínyenc tokányt puliszkával tálaljuk, friss zöldségsalátát vagy savanyúságot adunk melléje.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárol­ható könyvesboltokban. 

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-24 08:00 Cikk megjelenítése: 1327 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 23
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