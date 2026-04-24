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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. április 24., péntek, Szabadidő
  • Vásár. Fotó: Albert Levente
    Vásár. Fotó: Albert Levente
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-24 08:00 Cikk megjelenítése: 1460 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 26
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2026-04-24: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Tyúkapróléktokány)

Hozzávalók: 1 tyúk aprólékja (belsőségei: a szíve, a mája, a zúzája és az elkészületlen tojásai); 4 fej hagyma, arasznyi póréhagyma, 1 evőkanál tyúkzsír, 1 evőkanál olívaolaj, paprikakrém, só, bors, fűszerpaprika, morzsolt majoránna, 1 kis csokor petrezselyemzöld. 
2026-04-24: Nyílttér - :

Kié az iskola? (Nyílt levél felelős vezetőkhöz a baróti iskolaügyben)

Tisztelt Cseke Attila fejlesztési Miniszter Úr, tisztelt Kiss Imre megyei Főtanfelügyelő Úr, tisztelt Marius Popescu szakoktatásért felelős Tanfelügyelő Úr, tisztelt Derzsi-Ráduly Kázmér Igazgató Úr, tisztelt Benedek-Huszár Erika Igazgató asszony, tisztelt Barót városi Önkormányzat!
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