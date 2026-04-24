Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) hivatalos jelentése szerint az odesszai kényszersorozók szisztematikusan követtek el durva törvénytelenségeket. Tehetős férfiakat szemeltek ki, akiket aztán elraboltak, bántalmaztak és zsaroltak. Volt, akiből 30 ezer, másból 50 ezer dollárt vertek ki, azzal fenyegetve őket, hogy a frontvonal „húsdarálójába” kerülnek. Az sem érdekelte a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) korrupt embereit, hogy áldozataik katonai felmentéssel rendelkeztek.

Az SZBU kommandós akciója után Dmitro Lubinec emberi jogi biztos elmondta, Odesszában 40 százalékkal nőtt a mozgósítás miatti panaszok száma. Azt is tőle tudjuk, hogy országszerte meredeken nő a toborzókkal szembeni lakossági agresszió. Kárpátalján szintén átlagon felüli a TCK-sok által elkövetett törvénysértések aránya.

És ha már Kárpátalja... Az állami nyomozóiroda az ügyészséggel közösen lecsapott a beregszászi katonaorvosi bizottság vezetőjére, akinél hatalmas mennyiségű készpénzt (több mint 200 ezer eurót) találtak. Nemrég a megyei toborzófőnök irodájában bukkantak a hatóságok 100 ezer dollárra.

(Csak egy zárójeles megjegyzés: sokan vannak ebben az országban, akik haszonélvezői ennek a háborúnak, ők bizonyára azt szeretnék, ha számukra sosem érne véget ez a „véres” biznisz...)

Dunda György

Fotó: Ukrán Biztonsági Szolgálat