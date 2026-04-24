Kormányválság, avagy a puliszkanépség és a vérmes remények

Némi késlekedés után tegnap kora délután benyújtotta lemondását a szociáldemokraták miniszterelnök-helyettese és hat tárcavezetője. Ezzel hivatalossá vált a kormányválság, a négypárti koalíció megszűnt, igaz, a PSD sebtében kiadott közleményében azt is jelezte, készen állnak arra, hogy részt vegyenek egy új, Európa-párti kormány megalakításában és támogassanak egy olyan miniszterelnököt – akár politikust, akár párton kívülit –, aki „fogékony a lakosság problémáira, és képes együttműködni azokkal a pártokkal, amelyek biztosítják számára a parlamenti többséget”.

E közleménnyel mintha azt magyaráznák, hogy minisztereik távozása „az a politikai lépés”, amellyel hivatalossá válik a párt hétfői döntése, miszerint nem támogatják tovább Ilie Bolojan miniszterelnököt. Közösségi oldalukon délutánig nem is osztották meg: a pártot még támogatók nyilvánvalóan nem a diplomatikus magyarázkodásra, hanem a csinnadrattára vevők, délutánig a PSD oldalán csupán egy Szent György-napi köszöntés volt olvasható.

Visszafogott, inkább steril közlemény, mely azonban változatlan érdekérvényesítési szándékaikra utal. Arra, amit eddig is tudni lehetett: Grindeanuéknak elsődlegesen Bolojan rendíthetetlenségével van bajuk, azzal, hogy sérti érdekeiket. Szerdai közleményüknél jóval plasztikusabban és felszabadultan fogalmaznak egymás közt, a hétfői gyűlésükről kiszivárogtatott kijelentések verhetetlen gyöngyszemét Olguța Vasilescu felszólítása jelenti. Craiova polgármester asszonya igazi matrónaként, Corneliu Vadim Tudor néhai nagyromániás politikus, költő büszke tanítványaként bátorította a férfisereget: a sok málészájú között meg kell mutatnunk, hogy nekünk van vér a műszerünkben („Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm, că avem sânge în instalație.”)

De túl a romániai politikatörténet eme sajátos pillanatán, a helyzet korántsem megnyugtató. Sem politikailag, sem gazdaságilag. A Bolojan-kabinet a helyén marad ugyan – a szociáldemokraták ígérik, hogy az európai forrásokra vonatkozó intézkedéseket támogatják, közel 11 milliárd euróról van szó –, de ez kisebbségi kormányzást és egyelőre 45 napos mandátumot jelent, a miniszterelnök és kabinetje azonban egy bizalmatlansági indítvánnyal bármikor félreállítható. A távozó tárcavezetők helyét a PNL, az USR és az RMDSZ tisztségben lévő miniszterei foglalják el, az érdekvédelmi szövetség az egészségügyet kapja, várhatóan Cseke Attila ül majd a fiatal Alexandru Rogobete székébe. Utóbbi egyébként orvos, a szociáldemokraták kormánycsapatából a legrokonszenvesebb politikusnak bizonyult.

Kereken tíz hónapig maradt tisztségben a négypárti koalíció kormánya. Ilie Bolojan és miniszterei 2025. június 23-án kaptak parlamenti felhatalmazást az ország irányítására. A szociáldemokraták a kezdetektől ellenzékként viselkedtek, kihátrálásuk valós oka most sem egyértelmű. Tény viszont, hogy az ő helyzetük sem kockázatmentes: Bolojan egyelőre nem adta be a derekát, és az sem bizonyos, hogy úgy fut le a játszma, ahogy Grindeanuék elképzelték azt. Visszatérnének a koa­lícióba, de ez bizonytalan, a szélsőséges AUR-hoz nem csatlakozhatnak, ez számukra is veszélyekkel jár, hiszen ugyanazon a szavazótáboron osztoznak. A szociáldemokraták társadalmi megítélése e pillanatban lesújtó, így az is megeshet, megannyi szék között végül a földön maradnak. De nem is ez a legnagyobb baj, komoly fejfájást egy esetlegesen elhúzódó politikai válság okozhat, további drágulásokkal, munkahelyek megszűnésével, a költségvetési hiány ismételt növekedésével...

Változatlanul Ilie Bolojan kormányfő szúrja a szociáldemokraták szemét. Fotó: gov.ro