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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szent György NapokNyitó hangverseny klasszikusokkal

2026. április 24., péntek, Közélet

Idén is rendkívüli szimfonikus hangversennyel kezdődik a város ünnepe. Ma este jobbára helyi előadóművészek közreműködésével két zongoraszólóra írt mű, illetve Mozart Koronázási miséje csendül fel a Krisztus Király-templomban.

  • A 2024-es Szent György-napi nyitókoncert. Fotó: Codra Botond
    A 2024-es Szent György-napi nyitókoncert. Fotó: Codra Botond

George Gershwin legnépszerűbb szerzeménye, a Kék rapszódia (Rhapsody in Blue) a dzsessz és a klasszikus zene „házasításának” egyik leghatásosabb és legismertebb darabja. A Csíki Kamarazenekar, a Georgius Kamarazenekar kíséretével a darab szólóját Selaru Berta Bianca sepsiszentgyörgyi zongoraművész játssza, mint ahogy Szergej Rahmanyinov II. (c-moll) zongoraversenyét, a romantikus zene egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb művét is helyi előadóművész, Szőcs Botond tolmácsolásában hallgathatja a nagyérdemű. A nyitókoncert zárásaként Wolf­gang Amadeus Mozart C-dúr Koronázási miséje csendül fel, amely a Requiem mellett a zeneszerző egyik legnépszerűbb liturgikus alkotása. Közreműködik Sebestyén-Lázár Enikő szoprán, Löwenberger Orsolya alt, Nicolae Simionov tenor, György Levente bariton, illetve a Vox Humana kamarakórus, a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa, a Pro Musica és Laudate kórus tagjai lépnek fel, vezényel Werner Gábor.

A nyitókoncert annak a nagyszabású zenei eseménysorozatnak újabb állomása, amely közel egy évtizede vendégprodukciók helyett helyi erőből kíván nagyszabású előadásokat, klasszikus vokálszimfonikus műveket vagy éppen modern produkciókat színpadra állítani, s ezáltal helyi művészeknek biztosítani bemutatkozási és fejlődési lehetőséget – fogalmazott kérdésünkre Szilágyi Zsolt Herbert, a sorozat szervezője, művészeti vezetője, a Vox Humana kamarakórus karnagya.

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Megosztás:   Szerző: Ferencz Csaba Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-24 08:00 Cikk megjelenítése: 2032 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 28
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