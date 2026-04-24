„Legendi Géza életútja és művészete szorosan összefonódik Erdély tájaival és a szórványban élő magyarság sorsával” – olvashattuk a meghívón, és valóban, a kiállított festményekről nemcsak az Erdélyi-szigethegység zöldellő, melankolikusan domborodó tájai köszöntek a szemlélődőknek, de épített örökségünk, a valaha volt régi magyar és szász munkáskezek szorgalma is ott volt minden képen, a mára már lassan múzeumi értékké vált egykori házak, patinás régi épületek vagy éppen a mezőkön tornyosuló szénaboglyák árnyékában.

A művészt Demeter László múzeumigazgató köszöntötte, elmondva, hogy régi ismeretség fűzi az alkotóhoz, akit többször is felkeresett Zalatnán, ott, ahol nemcsak románok élnek és nemcsak a román népi kultúra van jelen, mint gondolnánk, de hangsúlyosan a magyar is. „Mindenképpen érdemes felkeresni a vidéket, Zalatnát, ahol már csak 10–15 magyar él, de ott alkotni, a magyar képzőművészet oltárán áldozni valami egészen komoly teljesítmény” – mondta.

A nemrég Magyar Örökség Díjjal is kitüntetett képzőművészt ezután Vár­allyay Réka művészettörténész méltatta. „Legendi Géza mindig csak a tájban festett, nincs műterme. Képei sokkal többet jelentenek, mint egy tájfotó, hiszen a festett tájkép átmegy egy entitáson, az emberen, a festő összeköti a láthatót a láthatatlannal. Amit itt látunk, az egy fantasztikus örökség. Legendi Géza személyében egy nagyon különleges festőt ismerhettünk meg, művei belső harmóniát, az Isten, az ember és a természet egységét sugallják” – mondta el a kiállításról, javasolva végül, hogy Legendi Géza festményeit érdemes lenne egy nagy életmű-kiállítás keretében is bemutatni.

Legendi Géza köszönetet mondott a méltatásért, mondván, hogy ilyen szépen még soha senki nem beszélt róla, és hozzáfűzte, nagy dolog számára, hogy Baróton sétálva csak magyar szót hallott, mert ő Zalatnán magyar szót csak akkor hall, amikor kéthetente egyszer „a tiszteletes úr feljön Zalatnára”. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljuthattam ide, köszönet ezért Demeter Lászlónak, akinek ugyancsak köszönöm, hogy megkaphattam a Magyar Örökség Díjat. Sok kiállításom volt életemben, de ilyen szépen és ilyen szakértelemmel még sehol se beszéltek rólam, mint itt, Baróton” – összegezett.