Össztoszteron-koncert régebbi dalokkal

Ezúttal is Kónya-Ütő Bence, a társulat friss EMKE-díjasa a „projektfelelőtlen”, aki röviden csak annyit árult el a most készülő koncertről, hogy a december végi Össz­toszteron-produkciótól eltérő repertoárt állítottak össze, elsősorban a régi, bulisabb-rockosabb dalokra alapozva. Mint mesélte, utóbbi koncertjeiken a dzsessz és az elektronikus zene irányába mozdultak el, de a közönségük egy része nem vette ezt jó néven, ezért döntöttek úgy, hogy ezúttal visszatérnek a korábbi dalokhoz. A színházban nem szoktak kompromisszumot kötni a szórakoztatás céljából, de a színészzenekar működése inkább szórakozás, mint művészet – tette hozzá.

A zenekar felállása az alapító tagokból áll: Márton Lóránt László, Fekete Zsolt, Kolcsár József, valamint Kónya-Ütő Bence, aki az alapítók közül Nagy Alfréd és Zakariás Zalán nevét is fontosnak tartotta megemlíteni, akik közül Frédi már hat éve az égi társulatban van, Zalán pedig egészségi okokból ismét hiányozni fog erről a koncertről. Az énekesek között sem lesz ott a társulat minden színésze, ezúttal nem is törekedtek erre, inkább a bulisabb repertoár kialakítása volt az elsődleges szempont. Olyan lesz tehát a vasárnapi koncert, mint a régi szép idők Tesztoszteron-koncertjei. „Az egykori sikeres dalokat azért vettük be a műsorba, mert sikeresek voltak, a sikerteleneket pedig azért, mert zavart, hogy korábban nem sikerültek, és szeretnénk újra próbára tenni ezeket a közönség előtt” – fogalmazott Kónya-Ütő Bence.

A társulat tagjai közül azért több színész is fellép a koncerten – D. Albu Annamária, Erdei Gábor, Korodi Janka, Mátray László, Nagy Kopeczky Kristóf, Pálffy Tibor, Varsányi Szabolcs és mások is –, továbbá meghívott zenészek is közreműködnek: Szőcs Botond (billentyűs hangszerek), Ráduly Zsófia (hegedű), Gáspár Álmos (gitár) és Éltes Áron (szaxofon). Néhány új dal is készült, melyek közül csak egyet nevezett meg a projektvezető: a Massive Attack Teardrop című dalát, melyet Korodi Janka énekel. A koncertre jegyek kaphatóak a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. (nbs)