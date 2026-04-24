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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nőket bántalmaztak

2026. április 24., péntek, Közélet

Két alkalommal is be kellett avatkozniuk Háromszéken a rendőröknek az elmúlt két hétben családon belüli erőszak miatt. A hatóság tájékoztatása szerint Kovászna város üdülőrészéről érkezett egy bejelentés szerdán, az áldozat jelezte, hogy férje bántalmazta.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A nyomozás kiderítette, hogy április 13-án a férfi ittasan egy vita során bántalmazta a feleségét, illetve többször is megfenyegette. Az áldozat nem nyújtott be panaszt, így büntetőeljárás nem indult az elkövető ellen, a nő viszont kérte a távolságtartási végzés kiállítását. Ez megtörtént, illetve a férfinak nyomkövető eszközt is viselnie kell. A rendőrség figyeli, hogy betartja-e a végzésben foglalt távolmaradási kötelezettségét annak érdekében, hogy az újabb bántalmazást elkerüljék. 

Polyán volt a másik helyszín, ahol a hatóságoknak családon belüli erőszak miatt kellett beavatkozniuk. A rendőrség közlése alapján a kovásznai esethez hasonló körülmények (ittas állapot, vita, összetűzés) oda vezettek, hogy a férj pofon ütötte a feleségét. Ebben az esetben is távolságtartási végzést állítottak ki, az elkövetőnek pedig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Ebben az esetben büntetőeljárás is indult családon belüli erőszak bűncselekményének gyanújával. (ndi)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-24 08:00 Cikk megjelenítése: 1848 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 23
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