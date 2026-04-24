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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bírságok és elkobzások

2026. április 24., péntek, Közélet

Hét nap alatt több ellenőrzést is végeztek a kézdivásárhelyi rendőrök a fakitermelés, -szállítás területén, vizsgálódtak erdei és közutakon, valamint a kitermelt rönkfa ideiglenes tárolására használt erdei helyszíneken is.

  • Fotó: Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség
    Fotó: Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség

A hatósági közlés szerint az akció során 13 olyan járművet állítottak meg, melyek faanyagot szállítottak, köztük szekereket is. Rönktárolókból hármat látogattak meg. Az egyenruhások hat bűncselekményt azonosítottak – törvénytelen fakitermelés és lopás –, négy esetben tettenéréssel, továbbá szabálysértések, rendellenességek miatt 10 ezer lej összértékű bírságot osztottak ki. A hatóságok elkoboztak 16 köbméternyi faanyagot, két lovas szekeret, egy fakitermelésre használt traktort, illetve egy láncfűrészt. (ndi)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-24 08:00 Cikk megjelenítése: 1734 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 24
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2026-04-24: Közélet - :

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