Bírságok és elkobzások

A hatósági közlés szerint az akció során 13 olyan járművet állítottak meg, melyek faanyagot szállítottak, köztük szekereket is. Rönktárolókból hármat látogattak meg. Az egyenruhások hat bűncselekményt azonosítottak – törvénytelen fakitermelés és lopás –, négy esetben tettenéréssel, továbbá szabálysértések, rendellenességek miatt 10 ezer lej összértékű bírságot osztottak ki. A hatóságok elkoboztak 16 köbméternyi faanyagot, két lovas szekeret, egy fakitermelésre használt traktort, illetve egy láncfűrészt. (ndi)

Hét nap alatt több ellenőrzést is végeztek a kézdivásárhelyi rendőrök a fakitermelés, -szállítás területén, vizsgálódtak erdei és közutakon, valamint a kitermelt rönkfa ideiglenes tárolására használt erdei helyszíneken is.

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