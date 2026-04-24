Zajlik a virágforgatag Kézdivásárhelyen

Színpompás virágok, dísznövények és különféle palánták várják a látogatókat a kézdivásárhelyi tavaszi virágvásáron, amely a Gábor Áron téren nyitotta meg kapuit. Az érdeklődők szombatig válogathatnak a kínálatból és szerezhetik be kertjük legújabb díszeit.

A Virágvarázs elnevezésű rendezvényt az elmúlt években hagyományosan a céhes város főterén szervezik meg, és idén is nagy az érdeklődés nemcsak az eladók, hanem a vásárlók részéről is. Az önkormányzat felhívására a helyi kertészek mellett több környékbeli településről is érkeztek árusok, így tucatnyi kiállító és árus portékájából lehet választani.

A gazdag választék miatt teljes körű árlistát nehéz lenne adni, de egy rövid körkép alapján jól látható, hogy széles skálán mozognak a portékák. Egy szubjektív összehasonlítást megkíséreltünk, annál is inkább, mert ezt tavaly is megtettük, és így részben össze tudjuk vetni az anyagiakat is. A fűszer- és gyógynövények közül egy levendulatőért 15 lejt kérnek, ez tavaly is ennyi volt, de egy helyen 10 lejért is láttunk most. A cserepes oregánó és tárkony egyaránt 15 lejbe kerül, ezek sem drágultak. A citromfű és a kakukkfű 12 lej (2025-ben 10 lej volt), míg a zöldnek való koriander és petrezselyem egyaránt 10–10 lej. Láttunk cserepes havasi gyopárt 15 lejért, egy bokor babérlevél pedig 100 lejbe kerül, míg a szintén egzotikus, C-vitaminban gazdag bogyótermése és immunerősítő tulajdonságai miatt is értékelt borbolya 65 (a piros levelű 40), míg egy cserép fürtös áfonya 45 lej. Kúszó verbéna van 5 lejért (tavaly 7 lejbe került), a büdöske 4 lej (2025-ben 3 lej volt), egy tő begónia pedig 4 lej. Lehet vásárolni cserepes epret 30 lejért, magnóliacsemetét 90-ért és számos örökzöldet 25 és 80 lej közötti áron.

A vásárba már csak azért is érdemes kilátogatni, mert a látvány ingyen van, a virágok pedig szemet gyönyörködtetőek.