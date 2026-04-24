Mikrobiológiai vízvizsgálatot kért egy független laboratóriumtól a Hydrokov Rt. regionális vízszolgáltató, miután a kézdivásárhelyi Bálványos utcából panasz érkezett a víz minősége kapcsán.
A szolgáltató pénteki közleményében jelezte, a lehetséges okok kiderítése érdekében igényelték a laboratóriumi vizsgálatot, és az előzetes eredmények azt igazolák, hogy az adott szakaszon vett minta szennyezett. Ennek következtében arra kérik az utca lakóit, hogy a hálózati vizet egyelőre ne fogyasszák azt ivóvízként. Közölték azt is, hogy az előző napokban az érintett területen fertőtlenítést végeztek, illetve megelőzésképpen megemelték a klórszintet a vízben.
A helyzetről az érintett lakókat külön tájékoztatta a Hydrokov Rt., és amennyiben a laborvizsgálatok is alátámasztják, hogy a szolgáltatott víz biztonságosan fogyasztható, arról ismételten értesítik őket. (dvk)
Frissítés: A Hydrokov Facebook-oldalán megjelent péntek délutáni tájékoztató szerint a Kert és Határér utca is érintett.
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