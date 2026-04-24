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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

KézdivásárhelySzennyezett az ivóvíz három utcában

2026. április 24., péntek, Közélet

Mikrobiológiai vízvizsgálatot kért egy független laboratóriumtól a Hydrokov Rt. regionális vízszolgáltató, miután a kézdivásárhelyi Bálványos utcából panasz érkezett a víz minősége kapcsán.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A szolgáltató pénteki közleményében jelezte, a lehetséges okok kiderítése érdekében igényelték a laboratóriumi vizsgálatot, és az előzetes eredmények azt igazolák, hogy az adott szakaszon vett minta szennyezett. Ennek következtében arra kérik az utca lakóit, hogy a hálózati vizet egyelőre ne fogyasszák azt ivóvízként. Közölték azt is, hogy az előző napokban az érintett területen fertőtlenítést végeztek, illetve megelőzésképpen megemelték a klórszintet a vízben.

A helyzetről az érintett lakókat külön tájékoztatta a Hydrokov Rt., és amennyiben a laborvizsgálatok is alátámasztják, hogy a szolgáltatott víz biztonságosan fogyasztható, arról ismételten értesítik őket. (dvk)

Frissítés: A Hydrokov Facebook-oldalán megjelent péntek délutáni tájékoztató szerint a Kert és Határér utca is érintett.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-24 14:30 Cikk megjelenítése: 3154 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 21
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