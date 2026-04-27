A KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE szombaton kiÃ©lezett Ã©s lÃ¡tvÃ¡nyos talÃ¡lkozÃ³n, kÃ¶zel egy Ã³rÃ¡t emberhÃ¡trÃ¡nyban futballozva dÃ¶ntetlent jÃ¡tszott a Valentin Suciu irÃ¡nyÃ­totta È˜oimii Gura Humorului ellen a harmadosztÃ¡lyÃº labdarÃºgÃ³-bajnoksÃ¡g felsÅ‘hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡sÃ¡nak negyedik fordulÃ³jÃ¡ban. A Sepsi OSK II. pÃ©nteken kÃ©tgÃ³los elÅ‘nyt leadva 3â€“2-re kikapott a Cetatea Suceava egyÃ¼ttesÃ©tÅ‘l, Ã­gy sorozatban a negyedik mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©t is elvesztette a playoffban.

HiÃ¡ba a kÃ©tgÃ³los elÅ‘ny

A szemerjai stadionban az elsÅ‘ helyzetet a vendÃ©gek hoztÃ¡k Ã¶ssze, a 12. percben RÄƒzvan Gorovei kisodrÃ³dva mellÃ© lÅ‘tt. Ezt kÃ¶vetÅ‘en a sepsiszentgyÃ¶rgyi csapat uralta a jÃ¡tÃ©kot, a vezetÃ©st is megszerezhette volna, azonban Cristian Gyulai elhibÃ¡zta a befejezÃ©sÃ©t. A folytatÃ¡sban Kocsis Norbert kÃ©tszer is pontatlanul cÃ©lzott, majd a csatÃ¡r a szÃ¼nethez kÃ¶zeledve tizenegyest harcolt ki, Vlad TruÈ›a bÃ¼ntetÅ‘lÃ¶vÃ©sÃ©t kÃ¶zÃ©pre Ã¼tÃ¶tte Alin Ciobanu, aki az ismÃ©tlÃ©snÃ©l mÃ¡r tehetetlennek bizonyult (1â€“0). A piros-fehÃ©r mezesek remekÃ¼l indÃ­tottÃ¡k a mÃ¡sodik fÃ©lidÅ‘t, a 48. percben nÃ¶veltÃ©k elÅ‘nyÃ¼ket, ekkor ismÃ©t TruÈ›a villant, aki gÃ³lra vÃ¡ltotta a rivÃ¡lis tÃ©vedÃ©sÃ©t (2â€“0). EzutÃ¡n megtorpantak a Nagy SÃ¡ndor irÃ¡nyÃ­totta labdarÃºgÃ³k, a bukovinai alakulat pedig magÃ¡hoz ragadta a kezdemÃ©nyezÃ©st: GedÅ‘ Hunor kÃ©t bravÃºros vÃ©dÃ©st is bemutatott, ellenben az 59. percben Cosmin Tucaliuc szÃ©pÃ­tett (2â€“1). A Suceava a 70. percben egyenlÃ­tett, a hÃ¡romszÃ©ki kapus StÃ©phane Ferhaoui beadÃ¡sÃ¡ba rosszul Ã¶klÃ¶zÃ¶tt bele, Ã­gy Andrei CerlincÄƒ kÃ¶zelrÅ‘l a hÃ¡lÃ³ba tovÃ¡bbÃ­tott (2â€“2). A Cetatea a hÃ¡tralÃ©vÅ‘ idÅ‘ben sem lassÃ­tott, George Marian fejesÃ©nÃ©l GedÅ‘ mentett, aztÃ¡n a 83. percben Petre GrigoraÈ™ tanÃ­tvÃ¡nyai bevittÃ©k a kegyelemdÃ¶fÃ©st, a szÃ©kelyfÃ¶ldi vÃ©delem Ãºjabb botlÃ¡sÃ¡t kihasznÃ¡lva Alexandru Zaharia beÃ¡llÃ­totta a vÃ©geredmÃ©nyt (2â€“3).

LabdarÃºgÃ¡s, 3. Liga, felsÅ‘hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡s, 1. csoport, 4. fordulÃ³: Sepsi OSK II.â€“Cetatea Suceava 2â€“3 (1â€“0).

SepsiszentgyÃ¶rgy, szemerjai stadion. Vezette: Florin Sava (VÃ¢nÄƒtori). Sepsi OSK II.: GedÅ‘ â€“ Leczki, Kolcza, PÄƒcurar, Giosanu, CÃ®mpean, Cantauz (Nikula, 76.), Bena (Mihoreanu, 76.), TruÈ›a (Ureche, 76.), Gyulai (BrÄƒdeanu, 63.), Kocsis (SzÃ©keli, 69.). EdzÅ‘: Nagy SÃ¡ndor. Suceava: Ciobanu â€“ Gorovei (DrÄƒghiceanu, 55.), Ferhaoui, CerlincÄƒ, Tucaliuc, Sumanariu, Bai, Perju (Marian, 34.), CheÂ­lari (NiÈ›u, 55.), Petraru (Buceac, 90.), Zaharia. EdzÅ‘: Petre GrigoraÈ™. GÃ³lszerzÅ‘k: TruÈ›a (43., 48.), illetve Tucaliuc (59.), CerlincÄƒ (70.), Zaharia (84.). SÃ¡rga lap: TruÈ›a (55.), Cantauz (65.), illetve Marian (85.).

Â

Â

GyÅ‘zelemmel felÃ©rÅ‘ dÃ¶ntetlen

A Sinkovits Stadionban a vendÃ©gek mÃ¡r a 3. percben vezetÃ©st szereztek, CÄƒtÄƒlin È˜tefÄƒnescu beÃ­velÃ©sÃ©t CÄƒtÄƒlin Golofca lÅ‘tte a hÃ¡lÃ³ba (0â€“1). A folytatÃ¡sban is a bukovinai gÃ¡rda akarata Ã©rvÃ©nyesÃ¼lt: Bogdan Datcu Ã©s È˜tefÄƒnescu lehetÅ‘sÃ©gÃ©t vÃ©dte Andrei Chiriac. A Gura Humorului a 23. percben nÃ¶velte elÅ‘nyÃ©t, ekkor Csiszer BalÃ¡zs tizenegyest harcolt ki, amelyet FÃ¼lÃ¶p LorÃ¡nd Ã©rtÃ©kesÃ­tett (0â€“2). Ezt kÃ¶vetÅ‘en a hÃ¡zigazdÃ¡k kiszabadultak a szorÃ­tÃ¡sbÃ³l, a 28. percben FÃ¡biÃ¡n RÃ³bert szabadrÃºgÃ¡sÃ¡t kiÃ¼tÃ¶tte IonuÈ› Ailenei, aki nem sokkal kÃ©sÅ‘bb Raul DrugÄƒ Ã©s Varga Norbert kÃ­sÃ©rletÃ©t is hÃ¡rÃ­totta. A 40. percben betalÃ¡ltak a cÃ©hes vÃ¡rosi labdarÃºgÃ³k, FÃ¡biÃ¡n indÃ­tÃ¡sa utÃ¡n Iulian Nechita szÃ©pÃ­tett (1â€“2), majd a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhely a szÃ¼net elÅ‘tt emberhÃ¡trÃ¡nyba kerÃ¼lt, ugyanis Barta Norbert piros lapot kapott. A mÃ¡sodik felvonÃ¡sban a felsÅ‘-hÃ¡romszÃ©ki csapat tÃ­z emberrel sem jÃ¡tszott alÃ¡rendelt szerepet, a 47. percben Varga MÃ¡tÃ© prÃ³bÃ¡lkozÃ¡sa kevÃ©ssel cÃ©lt tÃ©vesztett, aztÃ¡n a leshatÃ¡rrÃ³l kilÃ©pÅ‘ Nechita egyenlÃ­tett (2â€“2). Hamarosan Ãºjfent bÃ¼ntetÅ‘hÃ¶z jutott Valentin Suciu legÃ©nysÃ©ge, FÃ¼lÃ¶p azonban ezÃºttal a kapusba tovÃ¡bbÃ­tott. A 80. percben a jÃ¡tÃ©kvezetÅ‘ piros lapot mutatott fel Liviu NegoiÈ›Äƒ vezetÅ‘edzÅ‘nek Ã©s a kispadon helyet foglalÃ³ Andrei Nicoloiu jÃ¡tÃ©kosnak. A hajrÃ¡ban mindkÃ©t egyÃ¼ttes lezÃ¡rhatta volna az Ã¶sszecsapÃ¡st, Varga Norbert lÃ¶ketÃ©t a kereszlÃ©c alÃ³l tolta szÃ¶gletre a hÃ¡lÃ³Å‘r, mÃ­g a tÃºloldalon Golofca lÃ¶vÃ©sÃ©nÃ©l Chiriac mentett.

LabdarÃºgÃ¡s, 3. Liga, felsÅ‘hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡s, 1. csoport, 4. fordulÃ³: KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SEâ€“È˜oimii Gura Humorului 2â€“2 (1â€“2).

KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Marius Naidin (PiteÅŸti). KSE: Chiriac â€“ NeamÈ›u, CÃ®rstian, Burlacu (Varga M., 14.), Rusu, Barta, FÃ¡biÃ¡n (BudÄƒu, 69.), DrugÄƒ, PlÄƒiaÈ™u (Èšone, 61.), Nechita, Varga N. EdzÅ‘: Liviu NeÂ­goiÈ›Äƒ. Gura Humorului: Ailenei â€“ Csiszer (Alecsandru, 90.), Florescu, Datcu, È˜tefÄƒnescu (Finica, 65.), Ilie, Golofca, CreÈ›u (PÄƒun, 68.), CopoÈ›-Barb, Popovici (Cozma, 65.), FÃ¼lÃ¶p. EdzÅ‘: Valentin Suciu. GÃ³lszerzÅ‘k: Nechita (40., 51.), illetve Golofca (3.), FÃ¼lÃ¶p (23. â€“ tizenegyesbÅ‘l). SÃ¡rga lap: CÃ®rstian (67.), Rusu (90+10.), illetve Alecsandru (90+3.). Piros lap: Barta (42.).

TovÃ¡bbi eredmÃ©nyek, playoff, 4. fordulÃ³: CS Blejoiâ€“FC Viitorul OneÈ™ti 0â€“2, CS Sporting LieÈ™tiâ€“CS È˜tiinÂ­È›a Miroslava 4â€“0.

A tÃ¡blÃ¡zat:

1. SuceavaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13â€“4Â Â Â 22

2. Gura HumoruluiÂ Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11â€“3Â Â Â 21

3. LieÅŸtiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5â€“7Â Â Â 19

4. OneÈ™tiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5â€“0Â Â Â 17

5. KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyÂ Â Â Â 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6â€“6Â Â Â 16

6. MiroslavaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7â€“8Â Â Â 10

7. Sepsi OSK II.Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3â€“12Â Â 5

8. BlejoiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1â€“11Â Â 2

A playoff Ã¶tÃ¶dik fordulÃ³jÃ¡nak programja:Â * pÃ©ntek: Sepsi OSK II.â€“FC Viitorul OneÈ™ti (18 Ã³ra), CS Blejoiâ€“CS È˜tiinÈ›a Miroslava (18 Ã³ra) * szombat: CS Sporting LieÈ™tiâ€“FC È˜oimii Gura Humorului (18 Ã³ra), KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SEâ€“Cetatea Suceava (18 Ã³ra).