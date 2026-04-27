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Labdarúgás, SuperLigaA Csíkszereda gól nélküli döntetlent játszott Nagyszebenben

2026. április 27., hétfő, Sport

Nem bírt egymással pénteken az FC Hermannstadt és az FK Csíkszereda a SuperLiga alsóházi rájátszásának hatodik fordulójában. A székelyföldi csapat hiába játszott húsz percet ember­előnyben, a Nagyszebenben rendezett mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, így Ilyés Róbert legénysége 27 ponttal a playout ötödik helyéről várja az utolsó három találkozót.

  • Fotó: Facebook / FK Csíkszereda
    Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

A házigazdák kezdtek aktívabban, ennek köszönhetően uralták a játékot, Cristian Neguț lövését fogta Eduard Pap, majd negyedóra elteltével a vezetést is megszerezhették volna, azonban Dragoș Albu senkitől sem zavartatva pontatlanul célzott. A túloldalon Eppel Márton fölé bólintott, aztán megtört a nagyszebeni gárda lendülete, ezáltal a szünetig többet kezdeményeztek a vendégek, a kapura azonban veszélytelenek voltak. A második félidőben kiegyensúlyozottabb küzdelem zajlott, Silviu Balaure és Eduard Florescu löketét is védte a székelyföldi együttes hálóőre. A 71. percben nagy helyzet adódott Ilyés Róbert tanítványai előtt, ekkor Pászka Loránd beadása után Eppel közelről a kapusba továbbította a labdát. Nem sokkal később Ioan Bârstan bokasérülést szenvedett és elhagyta a pályát, és mivel ezt megelőzően Dorinel Munteanu vezetőedző mind az öt cserelehetőségét elhasználta, a Hermannstadt emberhátrányban folytatta a találkozót. A hajrában a piros-fekete mezesek akarata érvényesült, de a rivális szervezett védelmét nem sikerült feltörni, Răzvan Trif fejesét pedig bravúrral hárította David Lazar. A Hargita megyei alakulat egy győzelemmel az automatikus ki­esést biztosan elkerülte volna, ellenben a döntetlennel is négy pontra növelte előnyét az osztályozót jelentő helyekhez képest.

Eredmény, SuperLiga, alsóházi rájátszás, 6. forduló: FC Hermannstadt–FK Csíkszereda 0–0.

A táblázat:

1. FCSB                         4          1          1          13–6    36

2. Arad                         3          1          2          11–6    32

3. Botoşani                  3          1          2          11–13  31

4. Oţelul                      2          1          3            7–10  28

5. Csíkszereda            3          2          1            8–7    27

6. Farul                        1          2          3            5–6    24

7. Petrolul                   2          1          3            6–8    23

8. Hermannstadt       2          2          2            7–6    20

9. Slobozia                  2          0          3            8–9    19

10. Metaloglobus      1          1          3            4–9    10

A SuperLiga alsóházi rájátszásából még három forduló van hátra: az FK Csíkszereda május 1-jén, pénteken 20.30-tól az FCSB ellen játszik hazai pályán, ezt követően az Aradi UTA otthonában lép pályára, majd az FC Botoșani látogat Hargita megyébe. (miska)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-27 08:00 Cikk megjelenítése: 1255 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
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