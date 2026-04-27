A SuperLiga alsóházi rájátszásából még három forduló van hátra: az FK Csíkszereda május 1-jén, pénteken 20.30-tól az FCSB ellen játszik hazai pályán, ezt követően az Aradi UTA otthonában lép pályára, majd az FC Botoșani látogat Hargita megyébe. (miska)

A házigazdák kezdtek aktívabban, ennek köszönhetően uralták a játékot, Cristian Neguț lövését fogta Eduard Pap, majd negyedóra elteltével a vezetést is megszerezhették volna, azonban Dragoș Albu senkitől sem zavartatva pontatlanul célzott. A túloldalon Eppel Márton fölé bólintott, aztán megtört a nagyszebeni gárda lendülete, ezáltal a szünetig többet kezdeményeztek a vendégek, a kapura azonban veszélytelenek voltak. A második félidőben kiegyensúlyozottabb küzdelem zajlott, Silviu Balaure és Eduard Florescu löketét is védte a székelyföldi együttes hálóőre. A 71. percben nagy helyzet adódott Ilyés Róbert tanítványai előtt, ekkor Pászka Loránd beadása után Eppel közelről a kapusba továbbította a labdát. Nem sokkal később Ioan Bârstan bokasérülést szenvedett és elhagyta a pályát, és mivel ezt megelőzően Dorinel Munteanu vezetőedző mind az öt cserelehetőségét elhasználta, a Hermannstadt emberhátrányban folytatta a találkozót. A hajrában a piros-fekete mezesek akarata érvényesült, de a rivális szervezett védelmét nem sikerült feltörni, Răzvan Trif fejesét pedig bravúrral hárította David Lazar. A Hargita megyei alakulat egy győzelemmel az automatikus ki­esést biztosan elkerülte volna, ellenben a döntetlennel is négy pontra növelte előnyét az osztályozót jelentő helyekhez képest.

Nem bírt egymással pénteken az FC Hermannstadt és az FK Csíkszereda a SuperLiga alsóházi rájátszásának hatodik fordulójában. A székelyföldi csapat hiába játszott húsz percet ember­előnyben, a Nagyszebenben rendezett mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, így Ilyés Róbert legénysége 27 ponttal a playout ötödik helyéről várja az utolsó három találkozót.

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