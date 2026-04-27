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Birkózás, Európa-bajnokságA kilencedik helyen zárt Albániában

2026. április 27., hétfő, Sport

„Csalódott vagyok az Európa-bajnokság miatt” – nyilatkozta megkeresésünkre Incze Kriszta, aki az elmúlt héten a Tiranában megtartott birkózó-kontinensviadalon lépett szőnyegre. A 65 kilogrammos súlycsoportban érdekelt sepsiszentgyörgyi kétszeres olimpikonunk csak egy mérkőzést vívott az albán fővárosban, és a kilencedik helyen zárt.

  • Fotó: Facebook / Incze Kriszta Tünde
    Fotó: Facebook / Incze Kriszta Tünde

Incze Kriszta, a román válogatott és a Sepsi-SIC kiválóságaként tizedmagával harcolt az érmekért a tiranai birkózó-Európa-bajnokság 65 kilogram­mos súlycsoportjában, és kiemeltként csak a negyeddöntőben kapcsolódott be a versenybe. Sportolónk ellenfele a legjobb nyolc között az azeri Birgul Soltanova volt, akitől Incze 3–1-re kikapott. Volt remény a vigasz­ági folytatásra, amennyiben Soltanova bejut a fináléba, ám a kaukázusi birkózó az elődöntőben veszített a későbbi ezüstérmes orosz, de semleges színekben induló Alina Kaszabjeva ellen. A kategóriát az ukrán Irina Koljadenko nyerte meg, és úgy lett negyedszer is Európa-bajnok, hogy pontveszteség nélkül diadalmaskodott Albániában.

„Csalódott vagyok az Európa-bajnokság miatt, mert abban bíztam, hogy újra dobogóra állhatok. A felkészülésem jól sikerült, fizikálisan rendben voltam, és nem akadt olyan sérülésem, amely érdemben befolyásolta volna a teljesítményemet. Úgy érzem, inkább mentálisan nem tudtam azt a szintet hozni, amelyet szoktam. Talán túl komfortosan, túl magabiztosan érkeztem meg, és nem sikerült időben bekapcsolnom azt a versenyzői énemet, amely a legjobb teljesítményhez kell. Ugyanakkor ezt fontos leckének tartom. Most először figyeltem meg igazán tudatosan magamon, hogy milyen állapotban érkezem egy versenyre, és miben különbözik ez a korábbi sikeres viadaloktól. Biztos vagyok benne, hogy ebből tanulok, és a következő megmérettetéseken mentálisan még felkészültebben szerepelek. A célom az, hogy bármilyen helyzetben előhozzam azt a harcos birkózót, aki igazából bennem van” – mondta Incze Kriszta.

Eredmények: 1. Irina Koljadenko (ukrán), 2. Alina Kaszabjeva (orosz, UWW színekben), 3. Natalia Gizela Kubaty (lengyel) és Beyza Nur Akkus (török)... 9. Incze Kriszta.

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Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-27 08:00 Cikk megjelenítése: 1251 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 20
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