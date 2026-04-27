Az elmúlt hétvégén Marosvásárhely és Călărași adott otthont az ifjúsági IV-es birkózók kvalifikációs tornájának: előbbi helyszínen két háromszéki klub színeiben összesen tizenhat sepsiszentgyörgyi sportoló lépett szőnyegre, hogy megküzdjön a fináléba jutásért. Versenyzőink ezúttal is kitettek magukért: összesen tizenegyen lehetnek ott a két hét múlva esedékes döntőn.

A Sepsi ISK (edzők: Kertész Dávid, Hatos Péter, Kertész Mátyás) tizenkét sportolóval vett részt a marosvásárhelyi selejtezőtornán, ahol keményen küzdöttek a népes mezőnyben. A sport­iskolás csapatból Paizs Barna (40 kg), Kozák Bálint (48 kg), Sebestyén Ádám (62 kg), Bîrsan Péter (62 kg), Silvestru Norbert (68 kg), Vancsa László (85 kg), Grancea Szófia (44 kg), Bakk Kimberli (44 kg) harcolta ki, hogy május 8–10. között a Călărași-on rendezendő döntőn szerepelhessen. A csapat többi tagja – Téglás Nimród, Tóth László, Vajda József és Sorbán Ábel – is ügyesen birkózott, ám teljesítményük nem volt elég a továbbjutáshoz.

A Sepsiszentgyörgyi MSK (edző: Mátéfi Árpád) két lány- és egy fiúbirkózóját nevezte a marosvásárhelyi viadalra, és mindhárman készülhetnek a fináléra: Livia Darjan (44 kg) és Eirini Hadjipanayio­tou (48 kg) megnyerte súlycsoportját, míg David Ene (48 kg) ötödik helye is elég volt a kvalifikációhoz. Barabás György irányításával a municípiumi sportklub hat sportolója az elmúlt napokban Szlovákiában edzőtáborozott, amelyet egy nemzetközi viadallal zártak. Versenyzőink közül Barabás Balázs (24 kg) első, Ștefan Foca (33 kg) és Felix Arsene (36 kg) második, Paris Arsene (24 kg) harmadik, míg Barabás Tas (40 kg) és Szőcs Karád (48 kg) ötödik lett. (t)