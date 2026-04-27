A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap 28–24 arányú vereséget szenvedett a táblázatban hatodik Nagydisznódi Măgura vendégeként a női másodosztályú kézilabda-bajnokság felsőházi rájátszásának tizedik fordulójában, így a rangsorban már csak két pont a különbség a két együttes között. A zöld-fehér mezesek jövő hétvégén szabadnaposak lesznek, május 10-én pedig a CSU Știința Bukarest otthonában lépnek pályára.

Az első félidő szoros küzdelmet hozott, az első tíz percben a házigazdák voltak lépéselőnyben, azonban a háromszéki gárda szorosan tapadt ellenfelére, majd a 14. percben előnybe is került (5–6). A folytatásban ismét felváltva vezettek az alakulatok, aztán egy remek sorozattal a Nagydisznód alakított ki kétgólos fölényt, viszont a vendégek nem adták fel, ledolgozták a hátrányukat és a szünet előtt Szabó Szilvia találatával egyenlítettek (12–12). A második felvonásban szintén fej fej mellett haladtak a csapatok, ellenben negyedórával a vége előtt a Carmen Cartaș irányította kézilabdázók megtorpantak. Ezt kihasználva zsinórban négyszer köszönt be a Szeben megyei együttes (23–20), amely Maria Tâmplaru játékára alapozva a hajrában már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Mivel a zöld-fehér mezeseknek ezúttal nem sikerült felzárkózniuk, így két hazai diadalt követően idegenben kikaptak, ám így is a tabella ötödik helyét foglalják el.

Női kézilabda, A-divízió, felsőházi rájátszás, 10. forduló: Nagydisznódi Măgura–Sepsi-SIC 28–24 (12–12).

Nagydisznód, Măgura Sportterem. Vezette: Corina Pîrvu és Sándor Barbara. Nagydisznód: Tunariu – Macovei 5, Poplăcean 1, Onofrei 1, Tâmplaru 12 (4), Postolache 4, Dina 4 (1). Cserék: Ilie, Dumitriu, Albu (kapusok), Brumaru, Paraschiv, Micu, Cioroianu, Bujor 1, Tomescu. Vezetőedző: Alexandru Mircea Weber. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 5 (4), Damian, Szabó 5 (3), Banu 1, Bârlă 3, Solymosi 2. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Crețu 7, Cîrstian, Rău, Ghinea, Kolumbán 1, Balázs, Soreanu. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 7/8.

A playoff állása tíz forduló után: 1. Jászvásári CSM 22 pont, 2. Marosvásárhelyi VSK 18, 3. CSM Roman 12, 4. CSU Știința Bukarest 12, 5. Sepsi-SIC 9, 6. Nagydisznódi Măgura 7, 7. CS Star Mioveni 6, 8. Kolozsvári CSU 4. (miska)