A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap 28–24 arányú vereséget szenvedett a táblázatban hatodik Nagydisznódi Măgura vendégeként a női másodosztályú kézilabda-bajnokság felsőházi rájátszásának tizedik fordulójában, így a rangsorban már csak két pont a különbség a két együttes között. A zöld-fehér mezesek jövő hétvégén szabadnaposak lesznek, május 10-én pedig a CSU Știința Bukarest otthonában lépnek pályára.
Az első félidő szoros küzdelmet hozott, az első tíz percben a házigazdák voltak lépéselőnyben, azonban a háromszéki gárda szorosan tapadt ellenfelére, majd a 14. percben előnybe is került (5–6). A folytatásban ismét felváltva vezettek az alakulatok, aztán egy remek sorozattal a Nagydisznód alakított ki kétgólos fölényt, viszont a vendégek nem adták fel, ledolgozták a hátrányukat és a szünet előtt Szabó Szilvia találatával egyenlítettek (12–12). A második felvonásban szintén fej fej mellett haladtak a csapatok, ellenben negyedórával a vége előtt a Carmen Cartaș irányította kézilabdázók megtorpantak. Ezt kihasználva zsinórban négyszer köszönt be a Szeben megyei együttes (23–20), amely Maria Tâmplaru játékára alapozva a hajrában már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Mivel a zöld-fehér mezeseknek ezúttal nem sikerült felzárkózniuk, így két hazai diadalt követően idegenben kikaptak, ám így is a tabella ötödik helyét foglalják el.
Női kézilabda, A-divízió, felsőházi rájátszás, 10. forduló: Nagydisznódi Măgura–Sepsi-SIC 28–24 (12–12).
Nagydisznód, Măgura Sportterem. Vezette: Corina Pîrvu és Sándor Barbara. Nagydisznód: Tunariu – Macovei 5, Poplăcean 1, Onofrei 1, Tâmplaru 12 (4), Postolache 4, Dina 4 (1). Cserék: Ilie, Dumitriu, Albu (kapusok), Brumaru, Paraschiv, Micu, Cioroianu, Bujor 1, Tomescu. Vezetőedző: Alexandru Mircea Weber. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 5 (4), Damian, Szabó 5 (3), Banu 1, Bârlă 3, Solymosi 2. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Crețu 7, Cîrstian, Rău, Ghinea, Kolumbán 1, Balázs, Soreanu. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 7/8.
A playoff állása tíz forduló után: 1. Jászvásári CSM 22 pont, 2. Marosvásárhelyi VSK 18, 3. CSM Roman 12, 4. CSU Știința Bukarest 12, 5. Sepsi-SIC 9, 6. Nagydisznódi Măgura 7, 7. CS Star Mioveni 6, 8. Kolozsvári CSU 4. (miska)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.