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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Orbán Viktor visszaadja mandátumát

2026. április 27., hétfő, Világfigyelő

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, a Fidesz–KDNP listavezetője visszaadja a választáson elnyert mandátumát. Ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton.

  • Parlamenti szavazás Magyarországon – az első sorban Semjén Zsolt és ­Orbán Viktor. Fotó: Facebook / Semjén Zsolt
    Parlamenti szavazás Magyarországon – az első sorban Semjén Zsolt és ­Orbán Viktor. Fotó: Facebook / Semjén Zsolt

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte: „most ért véget a Fidesz elnökségi ülése”. Úgy fogalmazott: „gőzerővel” zajlanak a megbeszélések „a nemzeti oldal megújulásáról”, a frakcióról és közösségeik megvédéséről. Hozzátette: minden képviselőjelöltjüket meghallgatták, közösségük minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségük van. Hoztak néhány fontos döntést: a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz. A politikus – aki 1990 óta eddig minden parlamenti ciklusban képviselő volt – hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt vissza is adja, mert rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és „ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra” – írta. Közölte azt is: a Fidesz a héten országos választmányi ülést tart, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előrehozták júniusra. Orbán Viktor – aki 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke – hangsúlyozta: közel négy évtizede vezeti közösségét, és ezalatt volt részük sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. „Egyvalami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz” – hangoztatta.

A Fidesz–KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be. A 24.hu szombaton írt arról, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke (aki a Fidesz–KDNP országos listájának második helyén szerepelt), Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós KDNP-képviselő sem veszi fel a mandátumát. A Fidesz–KDNP közös listájáról 8 KDNP-s politikus szerzett mandátumot, és a parlamenti alakuló ülést előkészítő, múlt heti tárgyalások után Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP külön frakciót alkot majd.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-27 08:00 Cikk megjelenítése: 2335 Olvasóink értékelése: 0.03 Szavazatok száma: 30
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