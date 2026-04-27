Merényletet kíséreltek meg Trump ellen

Az eseményt egy szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evakuálták. Donald Trump elnök nem sokkal később közösségi oldalán bejelentette, hogy az eseményt egy későbbi időpontban tartják meg, szavai szerint 30 napon belül. Az incidens után a Fehér Házban Trump sajtótájékoztatón számolt be a történtekről, és többek között elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Az elnök közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a rendőri hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. Az elnök szavai szerint a férfit a bálterem bejáratától mintegy 50 méterre tartóztatták fel. Az incidens helyszínén tartott sajtótájékoztatón Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál. Az előzetes vizsgálat szerint magányos elkövetőről van szó, egy 31 éves kaliforniai férfiról, aki tanár és videójáték-fejlesztő, és a támadáshoz több fegyverrel szerelte fel magát; őrizetbe vették és hamarosan vád alá helyezik.

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és az alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton Szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos.