Orosz drón zuhant le Galacon

Ötszáznál több embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután orosz dróntörmelékekre bukkantak. A Moldova–Ukrajna–Románia hármas határtól alig néhány kilométerre fekvő, 217 ezer lakost számláló Duna menti megyeszékhely egyik külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy robbanótöltetet szállító orosz drón. Áldozatok nincsenek, de a lehulló darabok megrongáltak egy lakóházat és egy villanyoszlopot.

A védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében. Emiatt a helyszínre vezényelték a brit légierő két repülőgépét, amelyek hajnali 2 órakor szálltak fel a feteşti-i légi bázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött riasztással figyelmeztették a veszélyre. Galaci lakosok fél háromkor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban ismeretlen tárgy vagy tárgyak zuhantak le. Radu Miruță védelmi miniszter azt közölte, hogy egy orosz gyártmányú kamikazedrónról van szó, amely elszakadt az ukrán polgári infrastruktúrát támadó rajtól és belépett a román légtérbe; mintegy négy percig alacsonyan repült, és 15 kilométert tett meg, mielőtt lezuhant. A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz dróntámadásokat, mert azok veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

A drónbaleset miatt 535 embernek kellett elhagynia otthonát (ebből 11 személyt egészségi problémáik miatt mentőautóval vittek el), és biztonsági okból elzárták a gázszolgáltatást. A katasztrófavédelem szombaton délután szállította el és ellenőrzött körülmények között robbantotta fel a drón robbanótöltetét és maradványait. Az evakuált lakosok visszatérhettek otthonaikba.

A drónbaleset miatt a külügyi tárca is közleményt adott ki, és abban azt írta: Oana Țoiu miniszter bekérette a külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet. A tárca megerősítette, hogy Galacon olyan orosz drón zuhant le, amelyet Oroszország az ukrán polgári infrastruktúra támadására használ. A külügyi tárca szerint Oroszország „újabb felelőtlen cselekedetével” megsértette Románia légterét és veszélyezteti lakosságának biztonságát. „Ez felelőtlen és provokatív cselekedet, amely sérti a nemzetközi jog alapelveit” – szögezte le. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország több mint négy éve „illegális háborút” folytat Ukrajna ellen, amellyel a regionális és a globális békét, biztonságot is megsérti.

Ilie Bolojan miniszterelnök is elítélte a galaci drónbalesetet. Facebook-oldalán azt írta: a román légtér Oroszország általi ismételt megsértése „felelőtlen cselekedet és a nemzetközi jog súlyos megsértése”. „Fenntartás nélkül elítélem, és határozottan felszólítom Oroszországot, hogy azonnal hagyjon fel az ilyen akciókkal” – fogalmazott.

Nicușor Dan államfő is megszólalt, és határozottan elítélte Oroszország „felelőtlen viselkedését”. Az eset szerinte a nemzetközi jog iránti tiszteletlenséget mutatja és veszélyezteti egy NATO-tagállam állampolgárainak biztonságát. Hangsúlyozta, hogy Románia nem részese az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusnak, mégis a háború következményei a romániai utcákon, háztartásokban és a román állampolgárok életében is érződnek. Rámutatott, hogy ez az első olyan eset, amelyben romániai ingatlanok ténylegesen megrongálódtak, amire a román hatóságok teljes komolysággal tekintenek. „A NATO és az Európai Unió tagállamaként Románia aktívan részt vesz a közös biztonság megerősítésére irányuló erőfeszítésekben. Az éjszakai incidens azonban rávilágít arra, hogy fel kell gyorsítani a hadsereg felszerelési és modernizációs programjait, hogy megfelelően reagálhassunk a jelenlegi kockázatokra” – írta Nicușor Dan. Hozzátette, hogy a SAFE program megvalósítása elengedhetetlen.

A védelmi minisztérium szombaton és vasárnap is azt közölte, hogy a Tulcea megyei Văcăreni község közelében újabb drónmaradványokat találtak. A határrendészet, a szaktárca és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakemberei átvizsgálják a környéket, a begyűjtött dróndarabokat szakértői vizsgálatnak vetik alá – tették hozzá. Az üggyel a konstancai ügyészség foglalkozik.