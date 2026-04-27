Színjátszókkal és közösségi élménnyel telt meg Gelence

Különleges kiadásához érkezett a XIX. Nagy-Kopeczky Kálmán Gyermekszínjátszó Találkozó, amelyet idén a megszokott helyszín, a megyeszékhelyi Váradi József Általános Iskola helyett Gelencén szerveztek meg. Több száz gyermek lépett színpadra, a nap folyamán pedig közösségi és kulturális programok is várták a résztvevőket.

Péter Kinga, a találkozó megálmodója és fő szervezője lapunknak elmondta: az esemény az évek során folyamatosan bővült, és mára országos jelentőségűvé vált. A pedagógusok szabadon választhatják ki az elő­adásokat, ami változatossá teszi a műsort: a mesés, játékos produkciók mellett gyakran jelennek meg komolyabb témák is a nagyobb diákok elő­adásaiban. A találkozó már rég túllépett a hagyományos szakmai kereteken, és inkább közösségi ünneppé vált. Idén mintegy 380 gyermeket, a pedagógusokkal és kísérőkkel együtt pedig szinte egy egész települést megmozgató esemény jött létre. Többek között Csíksomlyó, Kézdiszentkereszt, Kézdivásárhely, Olasztelek, Ozsdola, Sepsiszentgyörgy és Székelykeresztúr iskoláinak diákjai léptek színpadra változatos előadásokkal. Péter Kinga szerint a legfontosabb cél változatlan: olyan teret biztosítani a gyerekeknek, ahol kibontakoztathatják kreativitásukat, miközben egymástól is tanulnak és élményeket szereznek.

A rendezvény lebonyolításában oroszlánrészt vállalt a község önkormányzata: a helyszín mellett ebédet is biztosítottak a vendégeknek, a helyi pedagógusok pedig minden vendégcsapat mellé kísérőt rendeltek, így segítve a tájékozódást és a személyes kapcsolatok kialakulását.