Mesét hallgatni is jó, de még jobb beleköltözni, megélni, alakítani egy-egy történetet, megküzdeni a kihívásokkal. Valami ilyesmi történt a Kiskurutty játéktanoda megyei szakaszán, amelyet a sepsiszentgyörgyi Pinocchio Óvodában tartottak meg szombaton.
A Mátyás király és az okos leány esetére épített feladatok során a négytagú gyermekcsoportok – Sepsiszentgyörgyről a Csicsergők (Pinocchio), a Csigusz (Benedek Elek), Corvin kölykök (Hófehérke), Forrás (Gulliver), Kézdivásárhelyről az Aranymondók (Manócska), Kovásznáról a Kerekerdő lakói és barátai (1-es napközi), Barótról a Micimackó (Cimbora) csapata jutott el az immár 11. alkalommal megszervezett vetélkedőre – sokféle módon bizonyították ügyességüket, kreativitásukat, bátorságukat, együttműködési és problémamegoldó készségüket, és mindezt felszabadultan, jókedvűen. A legtöbb „aranytallért” ezúttal a kézdivásárhelyi Aranymondók gyűjtötték be, így hát ők képviselik megyénket a Kiskurutty országos szakaszán, amelyen Hargita, Maros, Kolozs, Bihar, Fehér és Szeben megye óvodásaival mérik össze magukat. A helyi szakaszban e megyékben összesen 55 csapat, azaz 220 óvodás gyermek vett részt.
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