Sepsiszentgyörgy tavaszi szívdobbanása

Tudatos döntést hoztunk: a Szent György Napok teljes programját helyi és erdélyi előadókra építettük, mert értékeink itt vannak körülöttünk, és méltók arra, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek – hangsúlyozta Sztakics Éva alpolgármester a városünnep péntek esti ünnepélyes megnyitóján, az év legfontosabb szimfonikus hangversenye előtt a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király római katolikus templomban. A helybeli és vendégművészek összefogásával megszületett rendkívüli koncerten a közönség Gershwin, Rahmanyinov és Mozart műveit hallgathatta.

Hosszú sorban a várakozók a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király római katolikus templom előtt, illetve telt ház odabent: egyértelmű jelzés arra, hogy a kultúra sepsiszentgyörgyi kedvelői határozottan igénylik az efféle szimfonikus nyitányt, mely évről évre nem csupán az otthonosság érzését erősíti meg bennük, hanem páratlan zenei utazást is biztosít számukra.

Elöljáróban Kolcsár József színművész George Gershwin mondását említve – „Nem azért írok zenét, hogy az emberek értsék, hanem azért, hogy ne tudják kiverni a fejükből” – felsorolta, mely zenei művek nyújtanak „különleges zenei élményt az év legfontosabb klasszikus zenei koncertjén, ahol a művészet és az ünnep hangulata találkozik”. A felcsendülő remekműveket a sepsiszentgyörgyi Georgius és a csíkszeredai Csíki Kamarazenekar, a brassói és a marosvásárhelyi filharmónia hangszeres művészei szólaltatják meg, sorolta, majd a záróműhöz csatlakozik a marosvásárhelyi filharmónia kórusa, a Vox Humana kamarakórus, a Pro Musica és Laudate kórusok tagjai is. A hangverseny nemcsak a közismert előadóművészek szereplésére épít, hanem teret ad fiatal, tehetséges helybeli szólistáknak is, tette hozzá. Utóbbiakhoz hasonlóan szintén sepsiszentgyörgyi a koncert zenei vezetője, Szilágyi Zsolt Herbert, a Vox Humana kamarakórus karnagya és a zenekar vezetője, Filip Ignác egyetemi tanár.

A Szent György Napok nyitóeseménye Sepsiszentgyörgy „egyik legszebb és legjelentősebb ünnepe” – hangsúlyozta köszöntőjében Sztakics Éva alpolgármester, tolmácsolva egyben Antal Árpád polgármester üdvözletét is. „Ez az ünnep több mint rendezvénysorozat: ez Sepsiszentgyörgy szívdobbanása tavasszal. A közösség ünnepe, ahol találkozik múlt és jelen, hagyomány és megújulás, ahol újra és újra megerősítjük azt, ami összeköt bennünket” – fogalmazott Sztakics Éva.

Idén tudatos döntést hoztak, a Szent György Napok teljes programját helyi és erdélyi előadókra építették, ezekben a napokban zenekaraink, kórusaink, énekeseink és művészeink állnak színpadra. „Ez nemcsak költséghatékony megoldás, hanem sokkal több ennél: hitvallás. Hitvallás amellett – magyarázta –, hogy értékeink itt vannak körülöttünk, bennünk élnek, és méltók arra, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek. Egy olyan világban, amely egyre inkább a globalizáció irányába sodródik, mi most tudatosan a helyit választjuk. A saját hangunkat, a saját kultúránkat, a saját közösségünket. Mert hisszük, hogy erős jövőt csak erős gyökerekre lehet építeni.”

Utalva a körülöttünk lévő háborúkra és bizonytalanságra, kifejtette: „Fontos, hogy mi itt, Sepsiszentgyörgyön megőrizzük azt, ami a legnagyobb értékünk: a békét. Legyen a mi városunk a béke szigete. Egy hely, ahol egyetértésben élünk, ahol figyelünk egymásra, ahol közösségünk megtartó ereje mindennapjainkban és ünnepeinkben egyaránt jelen van.” „A Szent György Napok nemcsak ünnep, hanem megerősítése is annak, hogy összetartozunk. Szent György legendája a bátorságról, a hitről és a győzelemről szól – arról, hogy a jó képes felülkerekedni a nehézségeken. Ez a hit ma is bennünk él, és ez ad erőt ahhoz, hogy közösen építsük jövőnket” – zárta beszédét Sztakics Éva.

Az emlékezetes koncerten a budapesti Werner Gábor vezényelt, és két fiatal sepsiszentgyörgyi zongoraművész is színpadra lépett: Şelaru Berta Bianca, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum tanára George Gershwin Kék rapszódiájának szólóját játszotta (teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert első alkalommal koncertezett zenekari kísérettel), majd Szőcs Botond, a Brassói Transilvania Egyetem konzervatóriumának adjunktusa Szergej Rahmanyinov II. zongoraversenyét adta elő, feledhetetlenül. Zárásként Mozart Koronázási miséjét hallhatta a közönség, ez utóbbiban az egyesített zenekarok mellett közreműködött négy énekes: Sebestyén-Lázár Enikő sepsiszentgyörgyi szoprán, Löwenberger Orsolya brassói alt, Nicolae Simionov bukaresti tenor és György Levente marosvásárhelyi bariton. Mindhárom zenemű előadói fergeteges tapsot kaptak, a koncert végén Szilágyi Zsolt Herbert művészeti vezető mondott köszönő szavakat.