A címvédő Argentína szerdán hátrányba került, végül 2–1-re nyert Anglia ellen Atlantában a világbajnokság elődöntőjében. Az argentin válogatott a hatodik vb-elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg az angol együttes hatvan év után juthatott volna újra fináléba. Először fordul elő, hogy az aktuális Európa-bajnok és a Copa América-címvédő egymással küzd az aranyéremért.

Az első félidőben egysíkú játékot választott mindkét csapat, néhány passz után érkezett a rivális, és buktatta a labdát birtokló labdarúgót, ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a színvonal rovására ment, és bár az angol futballisták próbáltak néhány támadást vezetni, lövésig nem jutottak el. Az argentin alakulat még ennyit sem mutatott a tudásából, Enzo Fernández távoli kísérlete jelentette a legnagyobb veszélyt.

Szünet után aktívabban kezdett az argentin gárda, Julián Álvarez kétszer is helyzetbe került, azonban pontatlanul célzott. Mielőtt felbátorodtak volna a dél-amerikai játékosok, Morgan Rogers beadásából Anthony Gordon megszerezte a vezetést a szigetországi együttesnek. A felek így a folytatásban a játékkal foglalkoztak, különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett Nico González fejesénél mentett óriási bravúrral Jordan Pickford, majd Alexis Mac Allister szintén fejjel próbálkozott, ellenben a labda a kapufáról pattant vissza.

Az angol válogatott ezt követően teljesen visszahúzódott a tizenhatos terület elé, a hajrában pedig öt védővel igyekezett tartani az eredményt, ami nem sikerült, mert Fernández mintegy 20 méterről egyenlített. A háromszoros vb-győztes nem lassított, Mac Allister még egyszer eltalálta a kapufát, aztán a hosszabbításban Lionel Messi beíveléséből Lautaro Martínez közelről a hálóba bólintott, ezáltal Argen­tína jutott döntőbe, ahol Spanyolország lesz az ellenfele.

Eredmény, világbajnokság, elődöntő: Anglia–Argentína 1–2 (gólszerzők: Gordon 55., illetve Fernández 85., La. Martínez 90+2.).

További program: * bronzmérkőzés: Franciaország–Anglia (vasárnap, 0 óra – New York) * döntő: Spanyolország–Argentína (vasárnap, 22 óra – Miami). (miska)