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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. július 17., péntek, Szabadidő
  • Versenyre fel! – Oltszemi pillanatkép. Fotó: Albert Levente
    Versenyre fel! – Oltszemi pillanatkép. Fotó: Albert Levente
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-17 08:00 Cikk megjelenítése: 804 Olvasóink értékelése: 4.6 Szavazatok száma: 10
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2026-07-17: Riport - Mózes László:

A Vadas-tető, az unitáriusok bástyája

Miként válhat őrhellyé, bástyává egy olyan hegytető, amely nem is túlságosan magas, nem is túlságosan kiemelkedő és távolról sem olyan, mint egy romantikus, sziklákba kapaszkodó várkastély? Hát úgy, hogy azok, akik azt őrhelynek, bástyának tartják – mindenekelőtt: árkosi, bölöni, kálnoki, nagyajtai és sepsikőröspataki atyafiak –, hisznek abban, hogy ez a földrajzi egység nem csupán egy magaslat, egy erdei tisztás, hanem annál jóval több: lelke, kisugárzása van, és oltalmazza mindazokat, akik ott menedéket keresnek, akik onnan az égre emelik tekintetüket. A Vadas-tető egy ilyen hely a környékbeli unitáriusok számára: őrhely, bástya, ahová minden évben kizarándokolnak, ahol életerővel és hittel telítődnek.
2026-07-17: Nyílttér - Hecser László:

A horogkereszt árnyékában (Szóvá tesszük)

Értem én, nagyon is értem, milyen az, ha egy adott nemzetet nem lehet tiszta szívből szeretni. Mentségemre szóljon, bő száz év durva, elnyomó nacionalizmusától nehéz eltekinteni. Nehéz viszont megértenem azokat, akik ok nélkül, csak „úgy” gyűlölködnek. Akik ma is magvától irtanák ki a zsidókat, a muszlimokat vagy éppen a cigányokat.
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