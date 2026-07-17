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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Amikor a Cimbora olvasói találkoznak

2026. július 17., péntek, Nyílttér

Alig kezdődött el a vakáció, máris lezajlott a nyár egyik legfontosabb Cimbora-eseménye. A 18. Cimbora Kaláka Táborban azok a 10–15 éves gyerekek vehettek részt, akik sikerrel pályáztak az ifjúsági folyóirat tavaszi felhívására. 

  • Fotó: A szervezők gyűjteményéből
    Fotó: A szervezők gyűjteményéből

A Cimbora olvasói és a lap munkatársai idén a Maros megyei Vármezőn találkoztak, és a hypha_etc Egyesület táborhelyén töltöttek el együtt néhány valóban felejthetetlen napot. Onnan tudjuk, hogy a résztvevőknek maradandó élményekben volt részük, hogy a tartalmas – és időnként fárasztó – program mellett a fiatalok a szabadidejükben sem a telefonjuk után nyúltak, hanem trambulinoztak, tollasoztak, tábortűz mellett gitároztak, énekeltek és keresztül-kasul belakták a táborhelyet.

A tábor programját, illetve az egyes tevékenységeket a lap munkatársai dolgozták ki és vezették. Első délután, miután a jégtörő játékok hatására ismeretlenekből hamar összekacsintó, egymás gesztusait is értő társakká váltak a tábor résztvevői, Ladó Ágota vezetésével képeslapot készítettek. Régi jó szokás szerint így üzenték meg az otthoniaknak, hogy szerencsésen megérkeztek, az idő változékony, de kellemes, és a találkozásig a legjobbakat kívánják. (Reméljük, hogy cikkünk megjelenése idején a lapok már megérkeztek a címzettekhez!)

A második naptól a fiatalok két nagy csoportban folytatták a munkát: azok, akik saját irodalmi alkotásukkal pályáztak, Kusztos Annával, Szőcs Imrével és Tamás Kincsővel dolgoztak tovább saját szövegeiken, illetve vitáztak az irodalom szerepéről, valamint olyan, az irodalmat érintő kérdésekről, melyek ezt a korosztályt különösen foglalkoztatják. A résztvevők másik csoportját Farkas Kinga és Gecse Barbara vezette be a fórumszínház módszereibe, és az idő legnagyobb részében olyan, a saját tapasztalataikra épülő jeleneteken dolgoztak, amelyekben valamilyen formában jelen vannak a korosztályukat érintő elvárások.

A tábor során a fiatalok játékosan megalkották saját ideális világukat, énekeket írtak és tanultak Zayzon Ágnessel, kipróbálták a cianotípiát Kusztos Julival, a linómetszet készítését Vetró-Bodoni Barnabással, illetve túráztak is Köllő Zsolttal, aki bebizonyította, hogy bár jó, ha van olyan alkalmazásunk, amely felismeri a növényeket, sokkal izgalmasabb, ha valaki mesélni is tud róluk. Csillag István, a lap grafikusa pedig utolsó este néhány saját, hazavihető Cimbit is megrajzolt a táborozó olvasóknak.

Nem maradhatnak említés nélkül a közös étkezések sem, hiszen Berke Sándor csapatának köszönhetően a tábor résztvevői megtanulhatták, hogy az evés nem pusztán egy szükséglet kielégítése, hanem kíváncsiság, a felfedezés öröme, az ízek és – végső soron – az élet élvezete!

Szombaton, a zárónapon került sor a fórumszínházi előadások bemutatására, az egyes jelenetek, problémák kibeszélésére, melyek során talán mindenki számára felcsillant a remény, hogy a legnehezebb helyzetekben is lehetnek jó megoldások. Ezt követően néhány résztvevő saját írásaiból olvasott fel, ami nemcsak a kortársak számára, hanem a lapot író, szerkesztő, illusztráló, a tábort vezető felnőttek számára is nagyon inspiráló és erőt adó pillanat volt. A rendezvény kötetlen író-olvasó-találkozóval ért véget, ahol a fiatalok annak is hangot adtak, hogy a jövőben miről olvasnának szívesen a lapban.

A Cimbora számára fontos, hogy a Cimbora Kaláka Tábor minden érdeklődő fiatal számára egyformán hozzáférhető legyen, ezért a költségeket nem terheli a résztvevőkre és családjaikra. Az idei, 18. Cimbora Kaláka Tábor megvalósulását a Bethlen Gábor Alap, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Communitas Alapítvány, Kovászna Megye Tanácsa, valamint a Bertis, az Instal All és a Depo támogatta.

Ladó Ágota

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-17 08:00 Cikk megjelenítése: 937 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 5
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