Sepsiszentgyörgy vonzereje abban rejlik, hogy az itt élők a kisvárosok nyugalmát élvezhetik, miközben a nagyvárosok szolgáltatásait helyben megkapják. Nem kell beutazniuk távolabbi túlzsúfolt, zajos nagyvárosba, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata azon dolgozik, hogy helyben is elérhető legyen mindaz, ami egy Brassó, Marosvásárhely vagy akár Kolozsvár méretű városban rendelkezésre áll és vonzó lehet. Sepsiszentgyörgyiként gyakran nem is tudatosítjuk, hogy egy-egy átlagos napon hányféle olyan beruházást, szolgáltatást veszünk igénybe, mely mögött az önkormányzat munkája áll.

Ebben a rendhagyó önkormányzati szemlében egy sepsiszentgyörgyi kétgyermekes édesanya átlagos napját kísérjük végig az olvasóval szemléltetés céljából, jól tudjuk: nem pontosan ilyen az a nap, viszont arra szeretnénk rávilágítani, hogy a hétköznapi élethelyzetek mögött melyek azok a fejlesztések, megvalósítások, szolgáltatások, amelyek fenntartásában, megvalósításában szerepet vállal az önkormányzat.

A nyári reggelek csendesen indulnak a Hársfa sétányon. Most, hogy vakáció van, a tízéves Bence is később kelhet, mint iskolaidőben, hiszen akkor reggelente hét óra húsz perckor indul a Lábbusz-járattal önkéntes buszsofőrök kíséretében az iskolába. Egy reggelt sem hagyna ki, nem számít, hogy esik vagy fúj, mert itt igaz barátokra lelt, és ha jókedv van, az idő is hamar repül.

Ma csak a kistesót kell elvinni a Svájci Villában kialakított SepsiBölcsibe, így Bence rollerre pattan és elkíséri anyát, végig a dohánygyár előtti árnyas sétányon. Közben arról beszélnek édesanyjával, Ildikóval, hogy milyen jó, hogy sikerült megmenteni ezt a műemlék épületet is, mint oly sokat városszerte, és itt pár év múlva olyan tudományos játszóház nyílik, amelynek az országban nem lesz párja.

A kétéves Annát nyugodt szívvel hagyják a bölcsődében, hiszen tudják, a lehető legjobb kezekben van addig, amíg nagytata érte nem megy. Amíg apa hazaér munkából, lesz idő elmenni a skate-parkba vagy a strandra, hazaugornak a SepsiCardért, mert az kedvezményes belépést biztosít számos városi fenntartású sportlétesítménybe.

Végül a strand mellett döntenek, ahová a SepsiBike bringákkal tekernek ki. Elektromos autóbusszal is utazhatnának, hiszen Sepsiszentgyörgyön minden péntek zöldpéntek, amikor ingyenes a közszállítás, de végül a mozgás mellett döntenek.

Sugásfürdőre is gyakran járnak, olyankor Bence a mászófalon vagy a kalandparkban időzik a legszívesebben. Anyáék inkább a teniszt választják, amikor pedig a nagypapa is velük tart, ő a kezelőközpontban újul meg, a borvizes hidromasszázs a kedvence. Szép emlékeket őriznek a téli időszakról is, ugyanis Bence a kis pályán tanult meg sízni.

Most, hogy már csónakázni és vízibiciklizni is lehet az állomási tavon, ott is szívesen töltik az idejüket, főleg nagypapa kívánsága ez, aki még annak idején, az 1980-as években evezett itt. Emlegeti is mindig, hogy ő azt hitte, egy emberöltő alatt csak egy fénykort lehet megélni. Szerencsére tévedett.

Amikor Ildikóék a családi bringázáskor az Olt mellett haladnak el, mindig tesznek egy kitérőt a Sepsi Arénához egy gyors ebédre. Bence már jól ismeri a környéket, hiszen a Bevezetés a sportba programmal minden héten jár ide az osztállyal labdajátékokat tanulni, sőt, korcsolyázni és úszni is a városi uszodába, szervezetten, ingyenesen. Ki tudja, majd egyszer focista lesz, és a Sepsi Duna Arénában lő gólt a Sepsi OSK színeiben, több ezer ember előtt! De az is lehet, a hokit választja, és majd a jelenleg épülő jégcsarnokban szurkolhatnak neki szülei, vagy ha csak az út túloldalára pillant, a Sapientia épülő campusára, eszébe jut, hogy edző, de akár erdészmérnök is lehet,

Szentgyörgyön ugyanis bármi válhat belőle, a lehetőségek, az infrastruktúra és a szolgáltatások ehhez mind adottak.

A strand vízi csúszdáin sok baráttal találkozik Bence, anya közben nyugodtan olvassa a könyvtárból nemrég kölcsönzött regényét, hiszen tudja, amióta a nagyi megkapta a gondosóráját, nem kell aggódnia miatta. Állandó felügyelet alatt van, nemcsak otthon, hanem akkor is, amikor a Nosztalgiamoziba vagy a Szenior táncklubba megy a barátaival.

Hazafelé a főtér felé veszik az irányt, ahol barátokkal találkoznak, áthajtanak a párakapu alatt felfrissülni, majd betérnek a városi jegyirodába meglepetés-színházjegyeket vásárolni a nagyszülők házassági évfordulójára, akik idén ünneplik az aranylakodalmukat. A Szent György Napokon köszöntötték őket ünnepélyesen a könyvtárban, meghitt alkalom volt.

A kicsi Mikó épülete előtt elhaladva anya felidézi az ő iskolás éveit: volt, amikor hideg tanteremben tanultak, a táblára pedig csak akkor írtak, ha a szülők összepótoltak és vásároltak krétát. A kezük sokszor ráfagyott a jéghideg víztől átitatott szivacsra, amivel a táblát törölték. A függönyöket is úgy, szülői adományból varrták. Bence csodálkozó szemekkel hallgatta anyát, hiszen ő fűtött, frissen meszelt tanteremben tanul, ahol nem nyikorog a padló, új a bútorzat, okos a tábla, és még vetítő is van.

Az Erzsébet parkon át vezet az útjuk, bármerre néznek, nyíló virágok ezrei fogadják tekintetüket. Ildikó azt meséli, hogy minden, ami virágzik, a mögött sok-sok munka, áldozat és elhivatottság áll, ez esetben a városi kertészet munkatársainak szorgos keze.

Egy gyors játszótéri kitérő után tovább bringáznak hazafelé, mert addigra már apa is biztosan hazaérkezett. Sietségre azonban nincsen ok, sötétedéskor sem, hiszen az egész város ki van világítva. Itt biztonság van, és nincs ok félni az utcára való kilépéskor.

Hazaérkezéskor apa épp az Angliában élő unokatestvérével beszélget telefonon. A Gyere haza programról mesél nekik, milyen jó is volna, ha ők is hazaköltöznének, hiszen még ingyenes házterveket is kapnának, és közel lenne hozzájuk a Borvíz utcai óvoda is.

Csendes, mégis tartalmas nap volt, a családi vacsora mellett pedig jut idő megtervezni a hétvégét, egy azonban biztos: apa a közösségi futásával indítja a napot.

Egy átlagos sepsiszentgyörgyi család életébe bepillantva azokra a mindennapi szolgáltatásokra, a várost működtető intézményekre és láthatatlan rendszerekre szerettünk volna rávilágítani, amelyek fenntartják mindazt, amiben élünk, amelyek az emberekért vannak, és közvetett vagy közvetlen módon járulnak hozzá ahhoz, hogy élő, szerethető otthon legyen ez a város.

Megszoktuk azt, hogy ami van, az nincs, mert magától értetődőnek vesszük. De valójában semmi nincs magától, az utca nem sepri fel magát, az égők nem gyúlnak fel csak úgy, az aszfalt nem terem varázsütésre. Bárhol, bármilyen élethelyzetben körülnézünk, szinte nincs is olyan szolgáltatás, infrastrukturális beruházás, amely hátterében ne lenne ott Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának szerepvállalása. Az épületek, amelyek az útról látszanak, nem csupán falak, mindennek és mindenkinek szerepe van abban, hogy egy intézmény, egy város működjön.

Bár büszkék vagyunk az elért eredményekre, tisztában vagyunk azzal is, hogy semmi sem tökéletes. Még bőven akad tennivalónk, és látjuk azokat a kihívásokat, amelyek megoldásra várnak. Éppen ezért nap mint nap azért dolgozunk, hogy a hiányosságokat feltárjuk, a visszajelzéseket beépítsük fejlesztéseinkbe, és közösen, lépésről lépésre még jobbá, élhetőbbé és kényelmesebbé tegyük ezt a várost. Mert minden, ami Sepsiszentgyörgyön történik, az itt élő emberekért van, hogy jó legyen itt élni, hogy otthonuknak érezzék ezt a várost, hogy szeressék és óvják azt!

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)