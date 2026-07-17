Zelenszkij felmenti védelmi miniszterét, tüntetnek Fedorov mellett

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap Kijevben, Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján, ezzel megerősítve azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nem jelöli Fedorovot védelmi miniszternek az új kormányba. Tegnap Kijevben és Ukrajna több más városában is tüntetéseket szerveztek Fedorov felmentése ellen.

Az elnök szerint az ő közvetítése nélkül a tárca és a hadsereg nem kommunikált egymással. „Nagyon szerettem volna egységet, de a két fél ezt képtelen volt elérni. Ez nemcsak az ő felelősségük, hanem az enyém is. Nem hárítom el magamról a felelősséget. Ahogy már mondtam, tisztelem mindkét felet, ismerem az erősségeiket és a gyengeségeiket is, és nagyon szeretném, ha Ukrajnát erősítenék, de a helyzet olyan, amilyen” – idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt.

Az elnök leszögezte, hogy ilyen körülmények között két lehetőség marad: vagy az egyik, vagy a másik fél távozik, mert ha ő nincs, akkor nem ülnek le egymással tárgyalni. „Értik? Én Ukrajna elnöke vagyok. Van egy védelmi minisztérium, és van a hadseregvezetés. Nekik nap mint nap, folyamatosan önállóan együtt kell működniük” – magyarázta. Megismételte, hogy Fedorov leváltásáról elsősorban a hadsereg vezetése és a védelmi minisztérium közötti nehézkes együttműködés miatt döntött. „Ez több szinten is jelentkezett, és a kérdés nem csak a személyeken múlik” – mondta Zelenszkij. Kiemelte, hogy a leendő védelmi miniszter legfontosabb feladata a hadsereggel való párbeszéd helyreállí­tása lesz.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy tegnap Kijevben és Ukrajna több más városában is tüntetéseket szerveztek Fedorov felmentése ellen. Később Zelenszkij bejelentette, hogy Jevhenyij Hmarát javasolja a parlamentnek a védelmi miniszteri posztra. Hmara az elnök utasítására mostantól ideiglenesen el is látja a védelmi miniszteri feladatokat.

Fedorov bírálta a fegyveres erők főparancsnokát

Bírálta az ukrán fegyveres erők főparancsnokát Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter – aki a jelek szerint hamarosan távozik posztjáról –, kijelentve, hogy tárcája minden olyan javaslata és kezdeményezése, amely a fronton harcoló csapatok működésének javítását célozta, Olekszandr Szirszkij ellenállásába ütközött.

A miniszter tegnapi kijevi sajtótájékoztatóján közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem egyezett bele Szirszkij leváltásába a főparancsnoki posztról. „Amikor az elnök azt mondta, hogy nem tervezi leváltani Szirszkijt, teljes mértékben egyetértettem ezzel a döntéssel, és azt mondtam, hogy akkor meg fogok tanulni együtt dolgozni vele. Hiszen a mi megbízónk az egész ukrán nép. Azzal szembesültünk viszont, hogy minden kezdeményezésünket, amelyet javasoltunk, elkezdték blokkolni. Szirszkij pedig nem hajlandó személyesen, nyíltan beszélni a problémákról. Viszont hajlandó másokkal személyes találkozókra járni, intrikákat szőni, azt feltételezni, hogy valaki médiakampányt rendelt meg ellene, ahelyett hogy belátná: a probléma a meghozott intézkedésekben rejlik” – mondta Fedorov.

A tárcavezető szerint Szirszkij ahelyett, hogy azon gondolkodott volna, miként lehetne aszimmetrikus módon legyőzni Oroszországot, azon kezdett dolgozni, hogyan ossza meg az országot. Fedorov szerint ez vele a legnagyobb probléma. Egyúttal hozzátette, hogy nem szabad alábecsülni Szirszkijt és a hozzájárulását Ukrajna védelméhez. „Ő vezette a kijevi, a harkivi hadműveletet, és részt vett a herszoniban is. Egy ilyen parancsnokot nem szabad alábecsülnünk” – mondta.

A miniszter szerint azonban a háború teljesen megváltozott. „A drónok évente négyszer is változnak. A vezetési rendszer is megváltozott, ezért nekünk is változnunk kell. Nem támaszkodhatunk arra, ami a háború elején működött. Meg kell értenünk, hogy akkor mire volt szükség, és most mire van szükség ahhoz, hogy legyőzzük Oroszországot” – hangsúlyozta. Kiemelte ugyanakkor: nem gondolja, hogy a problémát Szirszkij hiúsága okozza. „Úgy vélem, más okok állnak a háttérben” – jegyezte meg. Kifogásolta viszont, hogy a főparancsnok ultimátumokban kommunikált vele.