Megváltozott a látogatói rend a Szent Anna-tónál

Új látogatói rendet, illetve módosított jegyárakat vezetett be a Szent Anna-tónál és a Mohos-tőzeglápnál a területért felelős gondnokság. A változásokról és a mögöttük álló okokról Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület vezetője beszélt lapunknak.

Új jegyrendszer lépett életbe a Csomád-hegység látványosságainál. A járműalapú beléptetési rendszert eltörölték, helyette új, egyéni jegyeket vezettek be: egy felnőtt a belépésért a helyszínen 46 lejt fizet, de ha előzetesen, online vásárolja meg a jegyet, akkor 41 lejbe kerül a belépő; diákoknak 35 lej a beugró, online négy lejjel kevesebb; öt év felett egy gyermek után 32 lejt kell fizetni, online három lejjel kevesebbet. Ezenkívül lehetőség van családi, illetve csoportos jegyek megvásárlására, kínálnak kedvezményes csomagokat, a tutaj- és csónakbérlés is lebonyolítható internetes fizetéssel. A látogatói jegy árában benne van három óra parkolás, ha ez az idő lejár, minden fél óra három lejbe kerül.

Mit kapunk cserébe?

A látogatói jegy szabad belépést kínál a Szent Anna-tó és a Mohos-tőzegláp területére, valamint a nemrég felavatott Tudásközpontba is. Újdonság, hogy a tőzegláp ezentúl idegenvezető nélkül látogatható egészen a második tószemig, a kirándulók a kihelyezett táblákról tájékozódhatnak a tudnivalókról. A fapallókat mindkét oldalon villanypásztorral szegélyezték azért, hogy megőrizzék a turisták biztonságát és megóvják a területet. Igény szerint idegenvezetést is tartanak, ehhez előzetes egyeztetés szükséges, a szolgáltatást külön díj el­lenében tudják majd bi­tosítani.

Az adminisztráció százszázalékosan önfenntartó, a működés nagyban függ a látogatók számától. Az idei szezon gyengébb a szokásosnál, júniusban 30 százalékkal visszaesett a turisták száma, vélhetően a nehéz gazdasági helyzet miatt.

Szabadon látogatható a Mohos

Jelenleg több mint húsz alkalmazottal látják el a mindennapi feladatokat, de így is nehéz minden területet lefedni. Személyzet hiányában például a kötelező idegenvezetés leszervezése is problémássá vált, ez is az egyik oka annak, hogy a Mohost szabadon látogathatóvá tették – magyarázta Dósa Elek Levente. Mint mondta, az új rendszernek vannak előnyei, és ezeket remélhetőleg sokan felismerik majd. A látogatói rendet azért alakították ki így, mert szerették volna, hogy egy háromórás túra során teljes élményt kapjon a kiránduló. Az elképzelés szerint a Tudásközpont lenne az első állomás: itt megtekinthető a Csomád valósághű makettje, valamint egy kiállítás, amely átfogó képet nyújt a vulkán, illetve a krátertó és a tőzegláp múltjáról és jelenéről. Így a kiránduló felkészülten, a kellő ismeretek birtokában indulhat el a tényleges túrára, hogy felfedezze a környéket – ez a fennmaradó két órába kényelmesen belefér. Azoknak, akik egy teljes napot szeretnének itt eltölteni, továbbra is kínálnak csónakázási, étkezési lehetőséget, továbbá a kemping is nyitva áll az érdeklődők előtt. További információkat honlapján (www.mohos.ro) tett közzé a természetvédelmi terület gondnoksága.