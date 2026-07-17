Elnökünk néha haza is jön

Elnökünk, Nicușor Dan az utóbbi időben többet tartózkodik külföldön, mint itthon, ami nem is csoda, mert idehaza csak egy gyenge ideiglenes kormány van, amelyik még nála, a Cotroceni-palotában sem tudja méltóképpen képviselni Romániát, nemhogy külföldön. Elnökünk három hét alatt megjárta Brüsszelt, kétszer is odavolt Varsóba, egyszer a török fővárosban, Ankarában is járt, aztán – talán a dalból tudhatta, hogy „Párizsban szép a nyár, ha a Grand Boulevard fényárban áll” – elment Párizsba is, nehogy úgy járjon, mint a költő, Ady Endre, akik csak akkor jutott el oda, amikor oda már beszökött az ősz.

Párizsban a tettre készekkel találkozott, akik megvédik Ukrajnát és megerősítik közös biztonságukat, pedig a háború kimenetelét tekintve inkább úgy tűnik, hogy közös bizonytalanságukat próbálják inkább cáfolni. A tettere készek közül most tízen – talán a mindenre készek? – közös rakétavédelmi stratégiában állapodtak meg. Nem tudni pontosan, miként működik Ukrajna megvédése, de látható, hogy minden ország növeli védelmi kiadásait, és az is, hogy hatalmas pénzekkel segítik (aminek egy részét kölcsönnek becézik) az ukránok fegyvervásárlásait. Ha ugyanazoktól veszik, akik a pénzt adják, akkor az önzetlen adakozók nem is járnak rosszul.

Emmanuel Macron hattyúdalát énekelte Párizsban: többször már nem lehet elnök, mivel már kétszer volt, összesen tíz évig, és a jóból is megárt a sok. Különben is, ha most lennének a választások, ugyancsak elzavarnák a franciák. Elnökünkkel Macron egy nyelvet beszél (a franciát), mivel azt mindketten anyanyelvi szinten bírják.

Ezek után Dant idehaza is fogadhatnák néha úgy, ahogy az kijár egy valódi államfőnek vagy uralkodónak, bár elnökünk idehaza nemigen tud úgy viselkedni, mint egy uralkodó, aki uralja a kormányt, mert ami nincs, azon nem lehet uralkodni; királyként is csak annyit tehet, mint amit a brit uralkodó, aki nem foglalkozik kormány­alakítással.

Szóval, ha elnökünk ellátogat néha Bukarestbe is, lehetne itthon is katonai díszszemlével fogadni Otopeni-ben a repülőtéren, és vörös szőnyeg helyett (a spórlás végett) ki lehetne vinni oda az elnöki palotából a lépcsőn levő piros-tarka szőnyeget is.

Sajnos úgy tűnik, hogy a pártok semmiképpen sem tudnak megegyezni a kormányalakításról. Kelemen Hunor azt javasolta, hogy Romániának legyen egy „fegyverszüneti kormánya”, hogy a helyreállítási tervhez (PNRR), a védelmi SAFE programhoz és a költségvetéshez kapcsolódó sürgős intézkedéseket el tudják fogadni. Pedig lehet, hogy csak azért kér ilyen „fegyverszünetet”, mert most mindenki megijedt Nicușor Dan Ankarában kapott pisztolyától, és attól tart, ha nem egyeznek meg, még a végén azzal veszi őket rá az egyetértésre, mint ahogy Trump kényszerítette volna békére Iránt a rakétáival.

Szerdán elnökünk megint útra kelt: Kijevbe utazott, Ukrajna és Délkelet-Európa ötödik csúcstalálkozójára, és megmondta, hogy Románia Ukrajnát és a két ország közötti szolidaritást (az omladozásban?) egyértelműen támogatja.

De ebben a mostani világban azt is gyaníthatjuk, hogy Nicușor Dan tanult valamit az USA elnökétől, Trumptól, aki azt mondta, hogy addig bombázzák Iránt, míg annak vezetői tárgyalóasztalhoz nem ülnek velük. Nicușor Dannak sikerült ugyan asztalához ültetnie a pártok vezetőit, de ők semmiképpen nem tudnak dűlőre jutni egymással. Még az Ankarában kapott pisztollyal sem tudja őket egyezségre kényszeríteni, úgy látszik, mégsem olyan ijedősek ezek a mi politikusaink. Ukrajnából (mert ott vannak) most, lehet, olyan fegyvereket akar hozni, amelyekkel nemcsak asztalhoz tudja ültetni őket, hanem falhoz állítani is.

Ha nem, akkor új választásokat kell kiírni, de sokan attól félnek, hogy az AUR fog győzni, és azt nem szeretnék (még többen igen) De ha győz, úgy sincs semmi baj, mert a választás eredményét meg lehet semmisíteni, vagy győztesnek lehet nyilvánítani a második helyezettet, ami ellen az unió vezetői biztosan nem tiltakoznának, mert az AUR-t Európa-ellenesnek tartják. Ezen az AUR-osok úgy tudnak változtatni, ha átkeresztelik párjukat AUR-ról (a Románok Egyesüléséért Szövetségről) AUE-re, vagyis Szövetség az Európai Unióért-re, és attól egyből szalonképesekké válnak.

Fotó: presidency.ro