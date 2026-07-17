Közel ötszázezer lejjel egészült ki a baróti önkormányzat költségvetése. A pénz zöméből olyan utolsó negyedévben aktuális beruházásokat és kifizetéseket fedezhetnek, amire a költségvetés elfogadásának időpontjában, május végén nem tudtak egyetlen lejt sem befogni.

A félmillió lej döntő része (238 ezer lej) az adóbevétel növekedéséből és különböző költség-visszatérítésekből (39 ezer lej) származik – mondta a tervezet előterjesztője, Benedek-Huszár János.

Egy nem túl jelentős, valamivel több, mint tizenháromezer lejes összeget, „egy sok-sok éve” elvégzett aszfaltozásnak a számvevőszék által vitatott részét is megkapta az önkormányzat. Évekig per alatt állt az összeg, sőt, nem is fejeződött be a jogi perpatvar, de az akkori kivitelezőnek időközben új tulajdonosa lett, az pedig le kívánta zárni az ügyet, ezért inkább fizetett. Ezt az összeget mindenképp fejlesztésre kell fordítani. A polgármester javaslata az volt, hogy ezt arra az övezeti városrendezési tervre fogják be, amelyet a szociális lakások építése miatt szükséges elkészíttetni. Benedek-Huszár János emlékeztette a tanácstagokat: a volt disznópiac területét azért vásárolták meg, hogy oda pályázat útján lakásokat építsenek. Ezek most tervezés alatt vannak. Régebb még elég lett volna egy általános településrendezési tervet készíteni, de változott a rendelkező jogszabály, most már „egy bonyolultabb, többrétűbb” jóváhagyást kell megszerezniük, ezért a célra szánt tizenötezer lejes alapot szükséges kiegészíteni.

A városi kórház kérésére a bérből és haszonbérből származó 2400 lejt, valamint egy régebb kiadott, az idén visszafolyt 52 ezer lejes összeget az egészségügyi intézmény javak és szolgáltatások fejezetére fogta be a képviselő-testület.