Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Felborult egy nyerges vontató Lemhény központjában

2026. július 17., péntek, Közélet

Tegnap a lemhényi önkormányzat közelében, a 11-es országúton felborult egy fát szállító tehergépkocsi. Tragédia ugyan nem történt, jóllehet a nyerges vontató üzemanyaga is elfolyt.

  • A nyerges vontató egy forgalmas üzlet bejárata előtt borult fel. Fotó: Jénáki Csongor
    A nyerges vontató egy forgalmas üzlet bejárata előtt borult fel. Fotó: Jénáki Csongor

A baleset a reggeli órákban történt, a Neamț megyében bejegyzett, rönkfát szállító nyerges vontató sofőrje több mint valószínű, hogy a túlzott sebesség miatt veszítette el az uralmát a jármű fölött. „Szerencsére a reggeli órákban történt a baleset, a kocsi ugyanis a Toro cég üzlete előtt borult fel, ami egy forgalmas hely. Napközben állandó azon a helyen a forgalom, biztos, hogy valakire ráesett volna vagy a jármű, vagy az arról lehulló rönkfa, hiszen ott járda is van” – mondotta érdeklődésünkre Jénáki Csongor, Lemhény polgármestere. Hozzátette: a térfigyelő kamerák felvételeit is megnézték, a jármű előtt gond nélkül elhaladt egy másik nyerges vontató is.

„Én ugyan nem láttam a faszállító sofőrjét, de állítólag – ahogy elmesélték – egy huszonéves gépkocsivezetőről van szó, megtörténhet, hogy a tapasztalatlanság is közrejátszott a baleset bekövetkezésében. Mi csak annak örülünk, hogy nem történt komolyabb baj” – mondotta a községvezető, akitől azt is megtudtuk: a felborult jármű üzemanyagtartályából kifolyt a gázolaj, így a sürgősségi felügyelőség embereinek az volt az első dolguk, hogy azt semlegesítsék. A polgármester szerint tegnap fél egy körül érkezett meg egy daru, hogy „talpra állítsa” a felborult járművet.

Lemhényben itt, illetve a Nyujtód felé vezető szakaszon lévő következő kanyar között rengeteg baleset történt az előző években is, több ízben előfordult, hogy a mostanihoz hasonló nyerges vontató az egyik porta kertjébe csapódott be.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-17 08:00 Cikk megjelenítése: 1844 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint hogyan szerepel majd a SuperLigában az egy év után visszatérő Sepsi OSK?










eredmények
szavazatok száma 123
szavazógép
2026-07-17: Közélet - Hecser László:

Félmillió lejjel nőtt a költségvetés (Barót)

Közel ötszázezer lejjel egészült ki a baróti önkormányzat költségvetése. A pénz zöméből olyan utolsó negyedévben aktuális beruházásokat és kifizetéseket fedezhetnek, amire a költségvetés elfogadásának időpontjában, május végén nem tudtak egyetlen lejt sem befogni.
2026-07-17: Jegyzet - Bodor János:

Az aranyló erdei kincs ára

A minap Kovászna és Kommandó között egy autó előzött meg, majd félreállt. Utasai kiszálltak, felnyitották a csomagtartót, és büszkén mutatták: negyven kilogramm friss rókagombával indultak útnak Sepsiszentgyörgy felé.
rel="noreferrer"