Felborult egy nyerges vontató Lemhény központjában

Tegnap a lemhényi önkormányzat közelében, a 11-es országúton felborult egy fát szállító tehergépkocsi. Tragédia ugyan nem történt, jóllehet a nyerges vontató üzemanyaga is elfolyt.
A baleset a reggeli órákban történt, a Neamț megyében bejegyzett, rönkfát szállító nyerges vontató sofőrje több mint valószínű, hogy a túlzott sebesség miatt veszítette el az uralmát a jármű fölött. „Szerencsére a reggeli órákban történt a baleset, a kocsi ugyanis a Toro cég üzlete előtt borult fel, ami egy forgalmas hely. Napközben állandó azon a helyen a forgalom, biztos, hogy valakire ráesett volna vagy a jármű, vagy az arról lehulló rönkfa, hiszen ott járda is van” – mondotta érdeklődésünkre Jénáki Csongor, Lemhény polgármestere. Hozzátette: a térfigyelő kamerák felvételeit is megnézték, a jármű előtt gond nélkül elhaladt egy másik nyerges vontató is.
„Én ugyan nem láttam a faszállító sofőrjét, de állítólag – ahogy elmesélték – egy huszonéves gépkocsivezetőről van szó, megtörténhet, hogy a tapasztalatlanság is közrejátszott a baleset bekövetkezésében. Mi csak annak örülünk, hogy nem történt komolyabb baj” – mondotta a községvezető, akitől azt is megtudtuk: a felborult jármű üzemanyagtartályából kifolyt a gázolaj, így a sürgősségi felügyelőség embereinek az volt az első dolguk, hogy azt semlegesítsék. A polgármester szerint tegnap fél egy körül érkezett meg egy daru, hogy „talpra állítsa” a felborult járművet.
Lemhényben itt, illetve a Nyujtód felé vezető szakaszon lévő következő kanyar között rengeteg baleset történt az előző években is, több ízben előfordult, hogy a mostanihoz hasonló nyerges vontató az egyik porta kertjébe csapódott be.
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