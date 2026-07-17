Az aranyló erdei kincs ára

A minap Kovászna és Kommandó között egy autó előzött meg, majd félreállt. Utasai kiszálltak, felnyitották a csomagtartót, és büszkén mutatták: negyven kilogramm friss rókagombával indultak útnak Sepsiszentgyörgy felé.

Nem különleges szállítmány ez arrafelé, inkább a nyári kommandói valóság egyik jellemző képe: az erdő ad, az ember lehajol érte, gondosan zsákba, ládába, csomagtartóba rakja, majd megpróbálja becsületes áron pénzzé tenni.

Kommandón megkezdődött a rókagombaszezon. Ezt nemcsak az erdőről hazatérő gombászok teli táskái jelzik, hanem az is, hogy az első begyűjtőközpont után újabb kettő nyílt a faluban. Most már három helyen veszik át a friss rókagombát, kilogrammonként 18 lejért mindhárom helyen.

Csakhogy a kommandói ember tud számolni. Tudja, mennyit ér az, amiért annyit kell járni az erdőt, keresni, lehajolni, szedni, majd otthon válogatni, hosszasan tisztítani. Mert a rókagomba nem úgy kerül az asztalra, ahogy az avar alól előbújik. Meg kell szabadítani a földtől, tűlevéltől, falevéltől, minden apró szennyeződéstől. Ez a legmunkásabb része az egésznek. Aki ezt végigcsinálja, nem szívesen adja oda aprópénzért azt, amiért máshol jóval többet is megadnak.

A felvételünkön látható Balázs szülei például negyven kilogramm friss, megtisztított rókagombát pakoltak autójuk csomagtartójába, ezzel indultak útnak Sepsiszentgyörgy felé. Megrendelésre vitték a termést, kilo­grammonként 35 lejt fizet a vevő. Balázs elmondta, hogy a gombaszedésben ugyan nem vett részt, a tisztításból viszont kivette a részét, így ő is hozzájárult ahhoz, hogy a gondosan előkészített portéka útnak indulhasson.

Ez a történet többről szól, mint néhány teli láda gombáról. Rámutat arra, hogy az erdei termésnek akkor lesz igazi értéke, ha az ember hozzáteszi a maga munkáját és eszét.

A kommandóiak közül sokan inkább más vevőket keresnek, mint hogy beadják a gomba kilogrammját 18 lejért a begyűjtőközpontokba. Eladják a gombát a környéken épült hétvégi házak lakóinak, panziók vendégeinek, ismerősöknek, megrendelőknek. Olyanoknak, akik nemcsak a rókagombát veszik meg, hanem azt is, hogy az erdő kincsei tisztán, készen, gondosan előkészítve kerülnek eléjük.

Az elmúlt hetek esős, meleg időjárása megtette a magáét: sokaknak adnak munkát és kereseti lehetőséget mostanság a kommandói erdők. De a végső tanulság mégis régi és egyszerű. A természet adhat bőven, értéket azonban az emberi szorgalom, a tapasztalat és a józan számítás ad hozzá ehhez. A csomagtartóban Sepsiszentgyörgy felé induló negyven kilogramm rókagomba ezért nemcsak termés, hanem munka is. Aranyló erdei kincs, amelynek ára van – és amelyet nem szabad olcsón mérni.

A szerző felvétele