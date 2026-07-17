Érettségi eredmények a háromszéki középiskolákban

Noha megyei szinten javultak az érettségi eredmények, nem minden háromszéki középiskolának sikerült felülmúlnia a tavalyi teljesítményt. Körképünkből kiderül, hogyan szerepeltek a háromszéki líceumok és szakközépiskolák diákjai az érettségin, összeállításunk az idei végzősök eredményei alapján készült.
A háromszéki végzősök idén jobban teljesítettek az érettségin: 1079 diákból 1069-en vettek részt a vizsgákon, közülük 874-en elérték a hatos általánost. Az átmenési arány így 81,7 százalékra nőtt, és ezzel sikerült kissé felülmúlni az országos átlagot. A kézdivásárhelyi középiskolák eredményeit keddi lapszámunkban már ismertettük, ezúttal a megye többi városát vesszük górcső alá.
Változó eredmények Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Elméleti Líceum teljesített a legjobban, 80-ból mindössze egyetlen diáknak nem sikerült elérnie az átmenő médiát. A legmagasabb, 9,66-os általánost matematika–informatika osztályos diák érte el, a sikeresen vizsgázók között a legalacsonyabb átlag 6,27 volt. A Székely Mikó Kollégiumban a tavalyi évben mindenki sikeresen vizsgázott, most az átmenési arány picit csökkent: 112 érettségizőből négyen nem érték el a hatos általánost, 108-an vették sikeresen az akadályt. A legjobb eredményt a természettudományok-osztály egyik diákja érte el 9,53-as általánossal, az átmenők között a leggyengébb média 6,07 volt.
A Mihai Viteazul Főgimnáziumban 117-ből mindössze öt tanulónak nem sikerült az érettségije. A matematika–informatika osztály egyik diákja bizonyult a legügyesebbnek 9,80-as átlaggal, a legalacsonyabb általános ezzel szemben 6,01 volt. A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumban 46-ből hat diáknak nem sikerült első nekifutásra az érettségi. A legjobban teljesítő református teológia osztályos diák 9,31-es átlagot ért el a vizsgákon, az átmenők között a legalacsonyabb média 6,08 volt. A Plugor Sándor Művészeti Líceumban 63 diákból 62 jelent meg az érettségin, közülük 45-en sikeresen vizsgáztak, 17-en elhasaltak. A legjobb eredményt a román tannyelvű drámatagozaton érte el egy diák 9,46-os általánossal, a magyar tagozaton a képzőművészeti osztály egyik tanulója szerepelt a legjobban 9,06-tal. A művészeti líceum idei végzősei között a leggyengébb, éppen csak átmenő jegy 6,06 volt.
A Berde Áron Közgazdasági Líceumban 25 érettségizőből egy bukott el. A legmagasabb jegyet az adminisztrációs technikus szakirányú osztályban érték el 8,35-ös átlaggal, a legalacsonyabb átlag 6,26 az átmenők között. A Constantin Brâncuși Szaklíceumban 19 idei végzősből hárman már a vizsgázás lehetőségéről is lemondtak, 13-an pedig elbuktak a megmérettetésen. Így mindössze három sikeresen érettségiző diák volt idén, egyikük általánosa sem érte el a 7-est: a legmagasabb átlag 6,86, a legalacsonyabb 6,35. A Puskás Tivadar Szakközépiskolában 65-ből 63 idei végzős jelent meg, és 21 diáknak sikerült az érettségije, ez jelentős javulást jelent a tavalyhoz képest. A legjobban teljesítő diák CNC-gépkezelőnek tanult, és 8,13-as általánost ért el. A legalacsonyabb jegy a sikeres vizsgázók között kerek 6-os.
Orbaiszéki, erdővidéki és bodzavidéki adatok
A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Elméleti Líceumban egyetlen diák kivételével mindenki megjelent a vizsgán. 77 tanulóból 11 nem érte el az átmenőt, 66-nak sikerült a vizsgája. Ebből a líceumból került ki a megye idei legjobb érettségizője, a román tagozat természettudományok-osztályának tanulója 9,96-os általánost ért el. A magyar tagozaton a filológiaosztály egyik tanulója bizonyult a legjobbnak 9,66-os átlaggal. A legkisebb jegy az átmenők között 6,01 volt.
Erdővidék egyetlen középiskolájában, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumban az érettségizők fele járt sikerrel: 70 diákból egy kivételével mindenki megjelent a vizsgákon, de csak 37 tanuló veheti át az érettségi oklevelet. A legmagasabb általánost a társadalomtudományok-osztály egyik tanulója érte el 9,15-ös átlaggal, a legalacsonyabb média 6,01 az átmenők között.
A bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceum diákjainak eredményei látványosan javultak a tavalyiakhoz képest: százból mindössze egy tanulónak nem sikerült elérnie a hatos átmenőt. A legszebb eredményt 9,91-es átlaggal a filológiaosztályból érte el egy tanuló, a leggyengébb jegy az átmenők között 6,15 volt. Az iskola így az átmenési arányt tekintve előretört a rangsorban, és a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium kivételével minden más középiskolát megelőzött. Ezzel szemben a Nicolae Bălcescu Technológiai Líceumban 16-ból 13 diák elbukott az érettségin, mindössze három diáknak sikerült az érettségije. A legjobb eredményt elérő tanuló gépkezelő technikusnak tanult, 7,21-es általánost ért el a vizsgákon. A legkisebb átmenő jegy 6,08 volt. Ezzel az eredménnyel a középiskola a lista legaljára, a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuși Szaklíceum mellé csúszott le 18,75 százalékos átmenési aránnyal.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.