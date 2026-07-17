Érettségi eredmények a háromszéki középiskolákban

Noha megyei szinten javultak az érettségi eredmények, nem minden háromszéki középiskolának sikerült felülmúlnia a tavalyi teljesítményt. Körképünkből kiderül, hogyan szerepeltek a háromszéki líceumok és szakközépiskolák diákjai az érettségin, összeállításunk az idei végzősök eredményei alapján készült.

A háromszéki végzősök idén jobban teljesítettek az érettségin: 1079 diákból 1069-en vettek részt a vizsgákon, közülük 874-en elérték a hatos általánost. Az átmenési arány így 81,7 százalékra nőtt, és ezzel sikerült kissé felülmúlni az országos átlagot. A kézdivásárhelyi középiskolák eredményeit keddi lapszámunkban már ismertettük, ezúttal a megye többi városát vesszük górcső alá.

Változó eredmények Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Elméleti Líceum teljesített a legjobban, 80-ból mindössze egyetlen diáknak nem sikerült elérnie az átmenő médiát. A legmagasabb, 9,66-os általánost matematika–informatika osztályos diák érte el, a sikeresen vizsgázók között a legalacsonyabb átlag 6,27 volt. A Székely Mikó Kollégiumban a tavalyi évben mindenki sikeresen vizsgázott, most az átmenési arány picit csökkent: 112 érettségizőből négyen nem érték el a hatos általánost, 108-an vették sikeresen az akadályt. A legjobb eredményt a természettudományok-osztály egyik diákja érte el 9,53-as általánossal, az átmenők között a leg­gyengébb média 6,07 volt.

A Mihai Viteazul Főgimnáziumban 117-ből mindössze öt tanulónak nem sikerült az érettségije. A matematika–informatika osztály egyik diákja bizonyult a legügyesebbnek 9,80-as átlaggal, a legalacsonyabb általános ezzel szemben 6,01 volt. A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumban 46-ből hat diáknak nem sikerült első nekifutásra az érettségi. A legjobban teljesítő református teológia osztályos diák 9,31-es átlagot ért el a vizsgákon, az átmenők között a legalacsonyabb média 6,08 volt. A Plugor Sándor Művészeti Líceumban 63 diákból 62 jelent meg az érettségin, közülük 45-en sikeresen vizsgáztak, 17-en elhasaltak. A legjobb eredményt a román tannyelvű drámatagozaton érte el egy diák 9,46-os általánossal, a magyar tagozaton a képzőművészeti osztály egyik tanulója szerepelt a legjobban 9,06-tal. A művészeti líceum idei végzősei között a leggyengébb, éppen csak átmenő jegy 6,06 volt.

A Berde Áron Közgazdasági Líceumban 25 érettségizőből egy bukott el. A legmagasabb jegyet az adminisztrációs technikus szakirányú osztályban érték el 8,35-ös átlaggal, a legalacsonyabb átlag 6,26 az átmenők között. A Constantin Brâncuși Szaklíceumban 19 idei végzősből hárman már a vizsgázás lehetőségéről is lemondtak, 13-an pedig elbuktak a megmérettetésen. Így mindössze három sikeresen érettségiző diák volt idén, egyikük általánosa sem érte el a 7-est: a legmagasabb átlag 6,86, a legalacsonyabb 6,35. A Puskás Tivadar Szakközépiskolában 65-ből 63 idei végzős jelent meg, és 21 diáknak sikerült az érettségije, ez jelentős javulást jelent a tavalyhoz képest. A legjobban teljesítő diák CNC-gépkezelőnek tanult, és 8,13-as általánost ért el. A legalacsonyabb jegy a sikeres vizsgázók között kerek 6-os.

Orbaiszéki, erdővidéki és bodzavidéki adatok

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Elméleti Líceumban egyetlen diák kivételével mindenki megjelent a vizsgán. 77 tanulóból 11 nem érte el az átmenőt, 66-nak sikerült a vizsgája. Ebből a líceumból került ki a megye idei legjobb érettségizője, a román tagozat természettudományok-osztályának tanulója 9,96-os általánost ért el. A magyar tagozaton a filo­lógiaosztály egyik tanulója bizonyult a legjobbnak 9,66-os átlaggal. A legkisebb jegy az átmenők között 6,01 volt.

Erdővidék egyetlen középiskolájában, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumban az érettségizők fele járt sikerrel: 70 diákból egy kivételével mindenki megjelent a vizsgákon, de csak 37 tanuló veheti át az érettségi oklevelet. A legmagasabb általánost a társadalomtudományok-osztály egyik tanulója érte el 9,15-ös átlaggal, a legalacsonyabb média 6,01 az átmenők között.

A bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceum diákjainak eredményei látványosan javultak a tavalyiakhoz képest: százból mindössze egy tanulónak nem sikerült elérnie a hatos átmenőt. A legszebb eredményt 9,91-es átlaggal a filológiaosztályból érte el egy tanuló, a leggyengébb jegy az átmenők között 6,15 volt. Az iskola így az átmenési arányt tekintve előretört a rangsorban, és a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium kivételével minden más középiskolát megelőzött. Ezzel szemben a Nicolae Bălcescu Technológiai Líceumban 16-ból 13 diák elbukott az érettségin, mindössze három diáknak sikerült az érettségije. A legjobb eredményt elérő tanuló gépkezelő technikusnak tanult, 7,21-es általánost ért el a vizsgákon. A legkisebb átmenő jegy 6,08 volt. Ezzel az eredménnyel a középiskola a lista legaljára, a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuși Szaklíceum mellé csúszott le 18,75 százalékos átmenési aránnyal.