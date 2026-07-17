Dálnokon a huszadik falunapokat tartják

Dózsa György szülőfalujában szombaton és vasárnap tartják a huszadik Dálnoki Falunapokat a községháza és a helyi tanács szervezésében. A kétnapos rendezvényre változatos programokkal, finom ételekkel, italokkal és minden korosztály számára tartalmas szórakozási lehetőséggel készülnek.

A faluünnepre szokás szerint Dálnok két magyarországi testvértelepülésének, Cserszegtomajnak és Noszvajnak a küldöttségeit is meghívták. Az eddigi hagyományokhoz híven a falunapok szombaton kora reggel, 6 órakor a gidófalvi fúvószenekar ébresztőjével kezdődnek, majd két óra múlva a Darkó Jenő-iskola udvarán elkezdődik a főzőverseny. Délben Marti István, Dálnok község polgármestere beszédét követően a zsűri kiértékeli és díjazza a főzőverseny legjobbjait. Délután három órától kezdődően színpadra lép a helybeli Harmónia kórus, a cserszegtomaji Tátika Népdalkör, Fejér Ákos Bence, a Bod Péter Tanítóképző volt diákja, majd később Szabó Jocó popzenével, Royal Tibi előadó, zeneszerző pedig mulatós zenével szórakoztatja a közönséget. Este nyolc órakor kezdődik az utcabál, ahol Zenész Robika és Szaxi Szilárd gondoskodik a jó hangulatról.

Vasárnap 9 órakor a focipályán minifoci-bajnokság kezdődik, 11 órától ünnepi istentiszteletet tartanak a műemlék református templomban. Az események a nap hátralévő részében is folytatódnak, kora délután, 14 órakor díjazzák a minifoci-bajnokág legjobbjait, majd két óra múlva a lécfalvi Laza tánccsoport lép színpadra.

A vasárnap esti program fél nyolckor kezdődik, azon Miklós Szilvia Ropog a csárdás címmel énekel örökzöld csárdásokat, aztán Retro Csoky lép fel magyar slágerekkel, végül Csocsesz, a Muzsika Tévé egyik sztárja lép színpadra. A rendezvény fél tizenegykor tűzijátékkal zárul.