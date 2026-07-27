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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. július 27., hétfő, Szabadidő
  • Tusványosi pillanatkép. Fotó: Albert Levente
    Tusványosi pillanatkép. Fotó: Albert Levente
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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-27 08:00 Cikk megjelenítése: 1061 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
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2026-07-27: Máról holnapra - Farcádi Botond:

Övék itt a tér?

Mihai Tîrnoveanuék péntek esti sepsiszentgyörgyi akciója nem azért ad okot aggodalomra, mert olyan sokan lettek volna, hogy az már helyben is a szélsőséges erők előretöréséről árulkodna. Nem voltak sokan, az alig félszáz tiltakozó (?) részvételével tartott engedély nélküli megmozdulás (?) láttán akár legyinthetnénk is: ha csak ennyien sorakoznak fel az önjelölt nemzetvédő mellett, az akár azt is jelentheti, hogy Sepsiszentgyörgyön, Háromszéken nincs jelentős társadalmi támogatottsága azoknak a nacionalista, kirekesztő eszméknek, amiket a Nemzet Útja Egyesület, illetve annak vezetője vall és hirdet. Eme kétségtelenül bizakodásra okot adó aspektus mellett azonban van néhány olyan jellemzője is a péntek esti tüntetésnek, ami miatt érdemes komolyan venni a megmozdulást és ami már aggodalomra adhat okot.
2026-07-27: Elhalálozás - :

Elhalálozás

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