Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, szomszéd, jó barát, a varsági születésű sepsiszentgyörgyi id. PÉTER TIBOR életének 68. évében 2026. július 24-én hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait július 28-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temető ravatalozóházától a helyi temetőbe. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1121357

„Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

(János 11,25)

Mély fájdalommal, de Isten szent akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy BALOGH ADELHAIDA életének 76. évében türelemmel viselt betegség után 2026. július 24-én visszaadta lelkét Teremtőnek.

Drága szerettünktől 2026. július 28-án, kedden 15 órától veszünk végső búcsút a sepsiszentgyörgyi vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Hiánya örökké fájni fog, emlékét szeretettel, hálával és kegyelettel őrizzük szívünkben.

A gyászoló család

1121358

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DEÁK ZSUZSANNA (szül. MÁRIÁS) életének 83. évében 2026. július 24-én csendesen elhunyt.

Drága emlékét szeretettel és hálával őrizzük szívünkben. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad.

Temetése 2026. július 27-én, hétfőn 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben.

Részvétfogadás egy órával a temetés előtt.

Akik ismerték és szerették, egy szál virággal és egy csendes imával kísérjék utolsó útjára.

Nyugodj békében.

A gyászoló család

du.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi MAKÓ PÁLNÉ TÓTH ANNAMÁRIÁRA halálának 22. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4337095

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, / De emléked szívünkben örökre megmarad. / Szerető szíved pihen a föld alatt, / Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a három éve elhunyt zoltáni születésű CSOMA ISTVÁNRA.

Szerető családja

4337101

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, / Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az orbaiteleki születésű sepsiszentgyörgyi JÓZSA GYÖRGYRE halálának első évfordulóján.

Szerettei

4337106

Bánatos szívvel és kegyelettel emlékezünk PERINI FERENCRE halálának második évfordu­lóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4337114

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű BERDE EDITRE halálának hatodik hetében. Nyugodjon békében.

A gyászoló család

1121356

„Hiányzik jó lelke, melyből öröm áradt, / a két szorgos keze, mely el sose fáradt. / Barna, meleg szeme, mely óhajom leste, / mesemondó hangja, ha eljött az este.” (Aranyosi Ervin)

Szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY SAROLTÁRA halálának 17. évfordulóján és LUPULY GÉZÁRA halálának 14. évében. Nyugodjanak békében.

Lányaik

21087