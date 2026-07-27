BRÓSZ IRMA emlékére nyílik kiállítás július 28-án, kedden 18 órakor a kovásznai Kádár László Képtárban a festőművész születésének 115., halálának 50. évfordulóján. A kiállítást Peltán-Brósz Roland művészettörténész, a tárlat kurátora méltatja. A tárlat nemcsak Brósz Irma festői munkásságát mutatja be, hanem személyes emlékeken és családi visszaemlékezéseken keresztül enged betekintést életébe és egykori világába. A kiállítás különleges nézőpontból idézi meg a múltat: intim hangvételű történetek, a művésznő kovásznai szülőháza, családjának története és fragmentumok rajzolják ki egy alkotó mindennapjait és személyiségét.



RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS. Szebeni Zsuzsanna, az Erdélyi Helikon 100 („A köröket, a köröket ne hagyd” – Kép és szó párbeszéde az Erdélyi Helikon képzőművészetében) kiállítás kurátora különleges tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket július 29-én, szerdán. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet irodájából (Bod Péter Megyei Könyvtár, emelet) 13 órakor indulnak, ahol a kurátor azokat a tárgyakat, dokumentumokat ismerteti, amelyek nem kerültek be a kiállításba, de kortörténeti jelentőséggel bírnak. Utána a csoport lesétál 13.30-kor az Erdélyi Művészeti Központba, ahol érdekes háttér-információkat hallhatnak. ♦ A száz éve megalapított helikoni íróközösségre emlékezve az Erdélyi Művészeti Központban nyílt rendhagyó tárlat portrékon, karikatúrákon, könyvillusztrációkon, grafikákon, festményeken és szobrokon keresztül mutatja be azokat a művészeket, akik az Erdélyi Helikon folyóirat (1928–1944) és az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványainak arculatát formálták, illetve alkotásaikkal gazdagították a helikoni szellemiséget. ♦ A látogatók olyan kiemelkedő alkotók műveivel találkozhatnak, mint Kós Károly, Bánffy Miklós, Szolnay Sándor, Stróbl Alajos, Gallasz Nándor, Szervátiusz Jenő, Gy. Szabó Béla, Buday György, T. Karácsony Emmy, Makkai Piroska és Nagy Imre, akinek ikonikus portrésorozata máig meghatározza a Helikon vizuális emlékezetét.

ROMA HŐSÖK – SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS. A roma holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park sétányán ünnepélyes keretek között megnyílt Roma hősök című szabadtéri kiállítás augusztus 31-ig látogatható.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor. 16 órától Vaiana (románul beszélő), 16.15-től Minyonok és szörnyek (magyarul beszélő), 18.15-től Itt érzem magam otthon (magyar thriller), 18 órától Odüsszeia (magyarul beszélő), 20.30-tól Gonosz halott. Égj! (magyarul beszélő), 21 órától Az apám árnyéka (román feliratos); szerdán: 16 órától Pókember. Vadonatúj nap (román feliratos), 16.30-tól Toy Story 5 (magyarul beszélő), 18.15-től Dolce Far Niente (román feliratos), 19 órától Odüsszeia (román feliratos), 20.30-tól Backrooms – Hátsó szobák (magyarul beszélő); csütörtökön: 16 órától Vaiana (magyarul beszélő) és Pókember. Vadonatúj nap (román feliratos), 18.15-től Michael (magyarul beszélő), 19 órától Odüsszeia (magyarul beszélő), 20.30-tól Itt érzem magam otthon (magyar thriller).

Megjelent

Megjelent a Várad kulturális folyóirat júliusi száma. A szépirodalmi rovatot négy költő és egy prózaíró nyitja. Csontos Márta három verse a veszteség és a belső feszültségek nyelvét keresi. Berki Ádám képzőművészeti ihletésű versei Munkácsy és Csontváry motívumait forgatják újra. Czilli Aranka az öregedés és a búcsúzás témáit járja körül két versében. László György Balladát kísértő című költeménye az álom és ébrenlét határán mozog. Szilágyi Ferenc Hubart két verse a történelmi emlékezetet és a jelenkor félelmeit szólaltatja meg. Andreea Tănăsescu A hattyú hívása című regényének részlete a catalaunumi csata utáni pillanatokból indul. ♦ Az esszé rovatban Boga Júlia A gondolat én-keresése címmel a gondolkodás és az identitás viszonyát vizsgálja filozófiai igénnyel. Bíró Éva Bazsarózsa és pianínó című írása egy hétköznapi találkozásból bontja ki a generációk közötti kapcsolódás témáját. ♦ Két tanulmány is szerepel a számban. Fleisz János a nagyváradi tudományos élet 1940–1944 közötti időszakát tekinti át, Horváth Jenő és Bíró József munkásságát is bemutatva. Imre Zoltán Zarándokok, királyok, költők című sorozatának harmadik része a reneszánsz kori Várad humanista kultúráját, Vitéz János és Janus Pannonius szerepét mutatja be. ♦ A kritikai és kulturális rovatban Fried Noémi Lujza Visky András Illegalisták című regényét szemlézi, Lencar Péter Joachim Trier új filmjét, az Érzelmi értéket elemzi. Kerekes István fényképes krónikája egy csíki húsvéti élményt idéz fel, a Tárlat rovat a Posticumban bemutatott Női narratívák című kiállítást mutatja be négy alkotó, B. Nagy Gabriella, Csorján Melitta, Jankó-Szép Noémi és Makláry Teréz munkáin keresztül.

Képernyő

TVR1. Ma 15 órától: Napirenden – tudósítás a 35. Tusványosról. ♦ Ütő Gusztáv és az AnnART – Az AnnART Nemzetközi Performansz Fesztivált (1990–1999) összesen tíz alkalommal rendezték meg az erdélyi Csomád-hegység egyik vulkáni kráterében kialakult Szent Anna-tó környékén. 2020-ban Jövőbe tekintve, múltba nézve címmel szerveztek Bukarestben előadássorozatot a Scena 9 helyszínén. A Jelen Intézetének munkatársai Ütő Gusztáv képzőművészt hívták meg szeptember utolsó napjaiban, hogy az AnnART élőművészeti fesztiválról meséljen. ♦ Útkeresés és újjászületés – Gyergyószárhegy, 1990–2024. 2024-ben ünnepelte ötvenéves fennállását a Gyergyószárhegyi Művésztelep. Öt évtized alatt a Magyar Adás munkatársai többször is forgattak Gyergyószárhegyen. A számos archív felvételt tartalmazó riport második része az alkotótábor történetének 1990 és 2024 közötti időszakát, az útkereséseket, az infrastruktúra elveszítését és az ismét magára találó művésztelepet mutatja be.

Hitvilág

NYÁRI MISEREND. Sepsiszentgyörgyön a nyári miserend júliusban és augusztusban: Szent József-templom – hétfőn, szerdán és pénteken 7 órától, kedden, csütörtökön és szombaton 18 órától, vasárnap 8, 10, 12 és 18 órától; Krisztus Király-templom – hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-tól, szerdán, pénteken és szombaton 18 órától; Szent Benedek-templom – hétköznapokon 8 órától, vasárnap 11.30-tól; Szent Gellért-templom hétköznaponként 19 órától.

SOLIS-PROGRAM. A Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete a Solis-program részeként támogatást nyújt 65 év feletti idősek számára. Segítséget nyújtanak a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, hivatalos ügyek intézésében, közösségi programokba való bekapcsolódásában, beszélgetésben. A szándékot jelezni lehet a 0743 408 028-as telefonon.

KOEN VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT. A sepsiszentgyörgyi belvárosi református templom kistermében augusztus 17–23. között naponta 10–14 óráig vakációs bibliahetet tartanak Rám talált címmel. Az étkezés biztosított, a részvétel ingyenes, adományokat elfogadnak! Érdeklődni Marosi Tündénél (telefon: 0743 176 616) vagy Marosi Árpádnál (telefon: 0744 325 784).

Röviden

APRÓHIRDETÉS. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

VÁROSI STRAND. A sepsiszentgyörgyi strand 9–20 óráig fogadja a fürdővendégeket.

TRABANTOS TALÁLKOZÓ. Július 31–augusztus 2. között szervezik meg a hagyományos trabantos találkozót a Tündérvölgyben. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 112) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.