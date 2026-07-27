Az ozsdolai Ördög Zoltán sorozatban harmadik alkalommal vett részt a csehországi Loketben rendezett kétütemű motokrossz Európa-bajnokságon (EMX2T), amelyet a 19. helyen zárt. A bukaresti Top Cross TCS versenyzőjét ezúttal sem kerülte el a balszerencse, mivel a második futam elején elszakadt a szemüvegének pántja, viszont ennek ellenére is javított az előző két évben elért eredményén. A viadal egyben az MXGP- és MX2-világbajnokság 13. fordulójának is számított.
A bukaresti Top Cross TCS ozsdolai versenyzője, Ördög Zoltán 2024-ben a 32., tavaly pedig a 26. helyen zárta a csehországi Loketben rendezett kétütemű motokrossz Európa-bajnokságot. Idén ismét a jó szereplés reményében állt rajthoz, annak tükrében, hogy az év eleji sérüléséből felépülve egyre jobb formát mutatott a hazai pontvadászatban. A viadalra több mint ötven motoros nevezett, a KTM-mel versenyző háromszéki az időmérő edzésen 1:51.274 perces legjobb körével a saját csoportjában a 17. helyen végzett, ami az összesített rajtrácson a 29. rajthelyet jelentette a 40 fős mezőnyben. A szombati futam jól alakult Zoltán számára, hiszen a 12. pozícióban intették le, vasárnap azonban balszerencsés volt és egykörös hátrányban, a 31. helyen végzett. Összességében ez a 19. pozíciót jelentette pilótánknak, aki a nehézségek ellenére javított az előző évekbeli eredményén.
„A szombati időmérő nem sikerült a legjobban, de az aznapi futamon jól elkaptam a rajtot és a megmérettetés nagy részében a legjobb tíz között motoroztam, végül a tizenkettedik lettem, ami a legjobb eredmény ezen a pályán. A vasárnapi, második futamon ismét jól sikerült a rajt, azonban az első körben elszakadt a szemüvegem pántja, ezért le kellett cserélnem. Emiatt az utolsó helyre estem vissza, és onnan már csak a 31. helyig tudtam felkapaszkodni. Nagyon jól éreztem magam Loketben, ahol jó hangulat mellett nagyon nehéz versenyem volt és roppant kemény mezőnyben kellett helytállnom” – nyilatkozta Ördög Zoltán.
Eredmények, EMX2T Európa-bajnokság (39 induló): 1. Vaclav Kovar (cseh, KTM), 2. Jekabs Kubulins (lett, Yamaha), 3. Bernado Rispoli (olasz, Beta RX250 2T)... 19. Ördög Zoltán (KTM).
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