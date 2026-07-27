Az olaszországi Salerno városában javában zajlanak az Európai Egyetemi Játékok, amelyeken a Sepsi-SIC két szakosztályának sportolói is megmérettették magukat. Asztaliteniszben egy, kosárlabdában pedig négy versenyző képviselte a megyeszékhelyi klubot, mérlegük egy ezüstérem mellett egy negyedik, egy ötödik, valamint egy kilencedik hely.

A Sepsi-SIC férfi asztalitenisz-együttesével a Szuperligában ezüst- és bronzérmet szerző magyarországi Huzsvár Erik a Pécsi Tudományegyetem színeiben ragadott ütőt az olaszországi Európai Egyetemi Játékokon, ahol az egyéni verseny mellett párosban és csapatban is érdekelt volt. Huzsvár egyéniben nyolcvannégy sportolóval együtt harcolt az elsőségért, és egészen a negyeddöntőig menetelt. A sepsiszentgyörgyi klub pingpongozója sorozatban négy mérkőzést nyert meg, majd vereséget szenvedett a későbbi győztes lengyel Szymon Kolasától (Academia Zamoyska), így az ötödik helyen zárt. Párosban Ocsai Máté oldalán állt asztalhoz, és a kilencedik helyen végzett. Csapatban már jobban ment sportolónknak, remek teljesítményével ezüstéremhez segítette a pécsi egyetem alakulatát.

A Bukaresti Politechnikai Egyetem képviseletében a Sepsi-SIC női kosárlabdacsapatával az előző idényt a negyedik helyen záró Ecaterina Armanu, Ștefania Cătinean, Alexandra Ghiță és Evelina Petrof lépett pályára Salernóban. A fővárosi gárda egy győzelemmel és egy fiaskóval csoportja második helyén zárt, aztán a negyeddöntőben 59–57-re diadalmaskodott a francia Univer­sity of Montpellier felett. Az elődöntőben a későbbi tornagyőztes spanyol Univer­sity of Valencia ellen 77–68 arányú vereséget szenvedett. A bronzmérkőzésen a lengyel Polish Naval Academy együttesével találkozott, és akárcsak a csoportkörben, ezúttal is alulmaradt. A bukaresti egyetemisták másodjára 78–63-ra kaptak ki, így a negyedik helyen fejezték be a tornát. Az aranyérem a valenciai egyetemisták nyakába került, a második helyen a német University of Freiburg csapata végzett, míg a bronzérmet a lengyel haditengerészeti akadémia hallgatói szerezték meg. (t)