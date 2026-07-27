A céhes város történelmének eddigi legambiciózusabb és legmodernebb gazdasági-turisztikai eseményének nevezték szervezői azt a rendezvényt, amire augusztus 21. és 23. között készülnek Kézdivásárhelyen. A kedden megtartott sajtótájékoztatón a helyi vendéglátóipar és turizmus meghatározó szereplői gyűltek össze, hogy ismertessék a háromnapos Taste of Covasna – fedezd fel Kézdit – gasztronómiai, kulturális és mezőgazdasági rendezvény részleteit és jövőképét.

Erős márkát építenek

Az eseményen részt vett Bába Lehel a Székely vendéglő képviseletében, Csiszár Melinda a Süti Édentől, Borconi-Szedressy Emil a Céhes Pizza színeiben, Kicsid Laura az Atrium Szálloda és Borudvartól, Constantin Pătru a For You Pub, valamint Ciocan Fla­vio a Cornerstone részéről. A jelenlévők egybehangzóan kijelentették, hogy a rendezvény messze túlmutat egy hagyományos hétvégi fesztivál keretein, és egy új korszak kezdetét jelentheti a térség gazdasági életében.

A szervezőbizottság tagjai nem bízzák a véletlenre a megvalósítás színvonalát, amit hűen tükröz, hogy a fesztivál becsült költségvetése eléri a 120 ezer eurót. Ez az összeg hatalmas léptékváltást és pénzügyi vállalást jelent a város életében. A grandiózus projekt mögött példás, mintaszerű regionális összefogás áll, amely a Kézdi Gastro tér kezdeményezés sikereire épít. Az önkormányzat és a helyi magánvállalkozók úttörő együttműködése idén intézményi szinten is megerősödött, mivel a kézdivásárhelyi önkormányzat, az Agrosic Egyesület és Kovászna Megye Tanácsa is hivatalos partnerként, teljes mellszélességgel beállt a rendezvény mögé. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy nem csupán egy egyszerű pityókafesztivált szerveznek, hanem egy olyan erős országos márkát építenek Kovászna megyének, amely a burgonyát mint a régió első számú nagykövetét használja fel, és Kézdivásárhelyt Románia pityókafővárosaként pozícionálja a térképen.

Asztali és kulturális ínyencségek

A rendezvény szakmai gerincét a nemzetközi szinten is elismert „farmtól az asztalig” koncepció alkotja, amelynek jegyében a fesztivál a teljes kézdivásárhelyi városközpontot elfoglalja majd. Constantin Pătru részletes tájékoztatása szerint a rendezvénytér hét jól elkülöníthető tematikus zónára tagolódik, hogy minden látogató megtalálja a számára vonzó programokat. A kulturális eseményeknek, koncerteknek és a hagyományőrző folklórelőadásoknak a főszínpad ad majd otthont, míg a helyi ízek és a kistermelők portékái iránt érdeklődőket a termelői piac várja. Ami a koncerteket illeti, Borconi-Szedressy Emil úgy fogalmazott, hogy nem okoznak csalódást, de a fellépők neve még nem nyilvános, mivel még zajlanak a tárgyalások.

A gasztronómia és a street food zóna a kulináris bemutatók, a látványkonyhák és a kóstolók helyszíne lesz, ahol a hagyományos székely receptektől kezdve a legmodernebb ételkülönlegességekig mindenki megízlelheti a helyi alapanyagok sokszínűségét. Ezzel párhuzamosan a modern kor kihívásaira válaszolva külön területe lesz a mezőgazdaságnak és a gépesítésnek, valamint egy dedikált okos gazdálkodási zóna is létrejön, amely az agrárinnovációkat mutatja be. Végül a turisztikai pavilonok, valamint a vállalkozói szféra találkozását segítő üzleti és kapcsolatépítési zóna biztosítja, hogy a rendezvény gazdasági haszna hosszú távon is megmutatkozzon.

A fesztivál egyediségét éppen az adja, hogy nem merül ki a kulináris élvezetekben, hanem hat szigorú stratégiai pillérre épülő, komplex regionális fejlesztési programot testesít meg. Ezek a pillérek a magas szintű gasztronómia, a fenntartható mezőgazdaság, a tudatos turizmusfejlesztés, a gazdag helyi kultúra ápolása, az okos gazdálkodás és digitalizáció, valamint a kiemelten kezelt környezetvédelem. Ennek köszönhetően a rendezvény egy olyan egyedülálló, közös platformot teremt a régióban, ahol a helyi gazdák, agrárszakemberek, egyetemi kutatók, termelői szövetkezetek, étteremtulajdonosok, kiskereskedelmi üzletláncok és a közintézmények vezetői közvetlenül egyeztethetnek a jövőbeni együttműködésekről és piaci lehetőségekről.

„Pontosan egy hónap múlva, ha kedvező a csillagok állása is, elstartol a Taste of Covasna – fedezd fel Kézdit gasztro, kulturális és agro rendezvényünk. Nagyot álmodtunk! Hiszem és vallom, ha egy közösség nagyot mer álmodni, sikerül felírjuk Kézdivásárhely nevét a gasztro és turisztikai térképre” – mondotta Kicsid Laura. Kifejtette: szentül hiszi, hogy ha egy közösségnek van bátorsága nagyot meríteni a terveiből, akkor közös erővel sikerül felírni Kézdivásárhely nevét a nemzetközi gasztronómiai és turisztikai térképre. Kiemelte, hogy a célcsoport rendkívül összetett, hiszen a szakmabeliek, a családok és a gasztronómia szerelmesei mellett a helyi lakosokat is meg akarják szólítani, hogy mindenki kicsit a sajátjának érezze ezt a kezdeményezést. A fesztivál emellett egyfajta kapuként is szolgál majd a környék turisztikai látványosságaihoz, és arra ösztönzi a hazai és külföldi vendégeket, hogy a rendezvényen túl is fedezzék fel a régió természeti és épített csodáit.

A látogatók közelebbről is megismerhetik a múltunkat és jelenünket, hiszen hazai és külföldi művészek, kézműves mesterek, valamint hagyományőrző csoportok hozzák el a térség gazdag kulturális örökségét. A szervezők rengeteg meglepetéssel és rendhagyó, egyedi elképzeléssel próbálják felejthetetlenné tenni a hétvégét, így a szórakoztató programok terén is bevezetnek néhány komoly újdonságot. Kézdivásárhelyen a fesztivál ideje alatt első alkalommal nyílik majd tematikus szabadulószoba, amely az aktív kikapcsolódásra vágyóknak és az izgalmas fejtörők kedvelőinek nyújt különleges élményt. Emellett egy nagyszabású kincskereső játékra is várják a vállalkozó szellemű jelentkezőket, amelynek központi motívuma és témája stílusosan a fesztivál főszereplője, a vidék aranyának is nevezett pityóka lesz.

Világrekord gulyás

Constantin Pătru azt is elmondta: a fesztivál helyszíneire szállítást is biztosítanak és számítanak arra, hogy nemcsak helyieket, hanem a környező megyék lakosait is meg tudják szólítani. Kifejtette: minden lesz, ami a pityókával kapcsolatos, így termékkiállítás, traktoros felvonulás. Ha minden igaz, világrekordot is összehoznak: megfőzik a világ legnagyobb gulyását, de még várják a beleegyezést a Rekordok Könyvétől.

Kézdivásárhelyen első alkalommal hét LED-fal is fel lesz szerelve, így a rendezvényre kilátogatók élő közvetítésen követhetik majd, hogy mi zajlik a fesztivál különböző pontjain. A rendezvényen részt vevő vendéglátó-ipari cégek kivétel nélkül helyiek.