Jubileumi Székely Vágta ősszel

Új időpontban, szeptember 11-én és 12-én rendezik meg idén a Székely Vágtát, az Óriáspince-tetőn immár tizenötödik alkalommal találkoznak a lovak és a lovaglás iránt érdeklődők. A népszerű esemény egyben a Nemzeti Vágta hivatalos székelyföldi előfutama, ahol ezúttal is a legjobb helyi lovasok képviselhetik Székelyföldet.

Térségünk legnépszerűbb lovas hagyományőrző rendezvényére, a Székely Vágtára idén szeptember 4-én éjfélig jelentkezhetnek a ló-lovas párosok – ismertették a szervezők. Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere rámutatott, bár hosszú ideig kérdéses volt, hogy idén megrendezhető-e az évről évre sok látogatót vonzó esemény, végül a folytatás mellett döntöttek. A kétnaposra tervezett programról Magyarósi Imola, a Vadon Egyesület elnöke elmondta, a megnyitót szeptember 11-én, pénteken tartják, míg a futamokat másnapra, szeptember 12-re időzítették: a főfutamokon indulók mellett a látogatók a Huszárgyerek, illetve a Kishuszár ifjúsági futamokon megméretkező ló-lovas párosoknak is szurkolhatnak. Az izgalmas futamok mellett kísérőprogramokkal is készülnek, a legkisebbeket lovagoltatással várják és hagyományőrző lovasbemutatókat is terveznek.

Az idei vágta újdonságairól Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezetője közölte, a rövidebb rendezvényhez igazodva idén a sporttámogatás 1000 lej. Az összeget a sikeres állatorvosi vizsgálatot, illetve az első rajthoz állást követően vehetik majd át a lótulajdonosok. A verseny előző kiadásán kísérleti jelleggel elindított Góbé+ futamokat az idei rendezvényen nem szervezik meg. A Székely Vágtára való bejelentkezéshez szükséges dokumentáció, a feltételek, illetve további információk a szekelyvagta.ro honlapon érhetők el.