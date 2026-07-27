Testvértelepülés lett Aldoboly és Várdomb

Bensőséges, ünnepi istentiszteleten hivatalosították szombaton Aldoboly első testvértelepülési kapcsolatát a Tolna megyei Várdombbal. Az idei Illés-napok programját gyarapító eseményen felszólalók a közösségek közötti élő kapcsolatok létrejöttét, megerősítését szorgalmazták.
Aldoboly református templomában elsőként Vinczi Botond lelkész köszöntötte Várdomb küldöttségét, illetve a Nagyszénásról érkezett vendégeket is, akikkel a községközpont immár több éve kapcsolatban áll. Alkalmi beszédében a 133. Zsoltárra építve –„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (…) Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor” – kijelentette: mi, akik Krisztus követői vagyunk, testvérek vagyunk. Összeköt bennünket a vér, „az egy és letagadhatatlan”, a nemzettestünk, a kultúra és hagyományaink színes világa, de közös nyelvünk is, hiszen „olyan jó, amikor minden nyelvi korlátot félretéve testvérekké válhatunk a bajban úgy, hogy egymás segítői lehetünk” – fogalmazott. Bár a két település egyelőre az ismerkedési fázisban tart, úgy vélte, a két közösségen múlik, hogy mivé fejlődik kapcsolatuk, jövője azonban akkor lesz, ha azt valóban megélik, ha időről időre találkoznak, „ha úgy tudunk egymásra tekinteni, hogy valójában testvérek vagyunk” – mutatott rá.
Illyefalva község polgármestere, Benkő Árpád Jenő köszönetét fejezte ki a várdombiaknak, jelezvén, ők kezdeményezték a kapcsolatfelvételt, ők választották Aldobolyt, az első erre vonatkozó megkeresés másfél éve történt Szotyor testvértelepülése, Alsónána polgármestere révén, illetve Szotyor falufelelőse, Miklós András segítségével – idézte fel. Elmondta, a község legösszetartóbb közössége az aldobolyiaké, ismeri őket, így biztos abban, hogy ezt az új kapcsolatot sikerül valóban élővé tenniük. Ugyanakkor szorgalmazta, hogy térjenek vissza a korábbi gyakorlathoz, a küldöttségeket, családokat a helybéliek fogadják otthonaikba, hogy valóban élő legyen a kötelék. Kitért arra is, hogy Illyefalva és Nagyszénás az előző hetekben erősítette meg harmincéves testvérkapcsolati megállapodását, ez esetben is az anyaországi település kezdeményezésére. A nagyszénásiakkal máig tart az illyefalviak barátsága – mondta, és azt kívánta, az Aldoboly és Várdomb közötti kötelék is hasonló módon erősödjék.
A települések és lakóik közötti barátság kezdete fontosabb, mint egy hivatalos okirat aláírása, ez csak egy jelkép – vélekedett Tóth Korinna, Várdomb polgármestere, aki örömét fejezte ki, hogy újból meghívták őket Illyefalva községbe. Elmondta, már a korábbi látogatás során is nagyon jól érezték magukat, amikor pedig maguk fogadták a háromszékieket, igyekeztek bemutatni értékeiket, hagyományaikat, megismertetni a közösséget sváb örökségükkel együtt. Köszönetet mondva a baráti fogadtatásért reményének adott hangot, hogy valóban hosszú időre szóló kapcsolatot sikerül kialakítaniuk az aldobolyiakkal.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.