Testvértelepülés lett Aldoboly és Várdomb

Al­doboly református templo­mában elsőként Vinczi Botond lelkész köszöntötte Várdomb küldöttségét, illetve a Nagyszénásról érkezett vendégeket is, akikkel a községközpont immár több éve kapcsolatban áll. Alkalmi beszédében a 133. Zsoltárra építve –„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (…) Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor” – kijelentette: mi, akik Krisztus követői vagyunk, testvérek vagyunk. Összeköt bennünket a vér, „az egy és letagadhatatlan”, a nemzettestünk, a kultúra és hagyományaink színes világa, de közös nyelvünk is, hiszen „olyan jó, amikor minden nyelvi korlátot félretéve testvérekké válhatunk a bajban úgy, hogy egymás segítői lehetünk” – fogalmazott. Bár a két település egyelőre az ismerkedési fázisban tart, úgy vélte, a két közösségen múlik, hogy mivé fejlődik kapcsolatuk, jövője azonban akkor lesz, ha azt valóban megélik, ha időről időre találkoznak, „ha úgy tudunk egymásra tekinteni, hogy valójában testvérek vagyunk” – mutatott rá.

Illyefalva község polgármestere, Benkő Árpád Jenő köszönetét fejezte ki a várdombiaknak, jelezvén, ők kezdeményezték a kapcsolatfelvételt, ők választották Aldobolyt, az első erre vonatkozó megkeresés másfél éve történt Szotyor testvértelepülése, Alsónána polgármestere révén, illetve Szotyor falufelelőse, Miklós András segítségével – idézte fel. Elmondta, a község legösszetartóbb közössége az aldobolyiaké, ismeri őket, így biztos abban, hogy ezt az új kapcsolatot sikerül valóban élővé tenniük. Ugyanakkor szorgalmazta, hogy térjenek vissza a korábbi gyakorlathoz, a küldöttségeket, családokat a helybéliek fogadják otthonaikba, hogy valóban élő legyen a kötelék. Kitért arra is, hogy Illyefalva és Nagyszénás az előző hetekben erősítette meg harmincéves testvérkapcsolati megállapodását, ez esetben is az anyaországi település kezdeményezésére. A nagyszénásiakkal máig tart az illyefalviak barátsága – mondta, és azt kívánta, az Aldoboly és Várdomb közötti kötelék is hasonló módon erősödjék.

A települések és lakóik közötti barátság kezdete fontosabb, mint egy hivatalos okirat aláírása, ez csak egy jelkép – vélekedett Tóth Korinna, Várdomb polgármestere, aki örömét fejezte ki, hogy újból meghívták őket Illyefalva községbe. Elmondta, már a korábbi látogatás során is nagyon jól érezték magukat, amikor pedig maguk fogadták a háromszékieket, igyekeztek bemutatni értékeiket, hagyományaikat, megismertetni a közösséget sváb örökségükkel együtt. Köszönetet mondva a baráti fogadtatásért reményének adott hangot, hogy valóban hosszú időre szóló kapcsolatot sikerül kialakítaniuk az aldobolyiakkal.