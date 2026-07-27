Tartalmas falunap Miklósváron

A rendezvényt a Miklósvár magyarországi testvértelepüléséről, Iharosról érkezett vendégek színesítették. Az Ureczky Folk Family együttes többek között hortobágyi, bodrogközi, kalocsai, zalai, somogyi néptáncokat adott elő, de a vendégek Császár Dávid révén ostorbemutatót is tartottak. A fiatalember különféle ügyességi játékokat mutatott be a karikás ostorral, valamint elmondta azt is, hogy a karikás ostor volt az első olyan, ember által készített eszköz a történelemben, mellyel sikerült átlépni a hangsebességet, az ostor csattanása ugyanis kisebb hangrobbanás. A jelenlevők közül többen ki is próbálták az ostorcsattogtatást, persze messze nem olyan ügyesen, mint Dávid, aki az ostorral egy lány által kézben tartott pálcát is darabokra szaggatott.

Szép programot mutattak be az apácai Hajnalcsillag néptánccsoport tagjai is, de a helybéli óvodások, iskolások sem hagyták alább, akik az óvó nénik, tanító nénik és szülők segédletével több napon át készültek a falunapi előadásukra. Így igen szép és tartalmas műsort állítottak elő a szervezők. És a zene mellett még tanulni is lehetett: Tóth Gellért történelmi témájú előadásában a 815 éves, először II. András király barcasági adománylevelében, 1211-ben említett Miklósvár hosszú történetéről értekezett.

Köszöntötte a vendégeket Horváth Győző, Iharos polgármestere, illetve Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere is, akik hangsúlyozták az ünnepi alkalom közösségépítő szerepét, a Miklósváron hatodik alkalommal megszervezett falunap különleges, összetartó erejét. Ennek értelmében, a templomban tartott búcsú után a települések vezetői mintegy megerősítették szövetségüket: az alkalomra települési zászlók készültek és cserélődtek. Megkoszorúzták ugyanakkor a templom mellett található, a település nyolc évszázados fennállását hirdető emlékművet is.