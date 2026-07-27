Kézműves csodák

Csodálatos kézműves tárgyak sorakoztak szombaton a Benedek-mezei tábor nagy sátrában, ahol a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány által szervezett Nyári Kaláka Kézműves- és Alkotótáborban készült műveket állították ki.
A sátor előtti megnyitóbeszédében Benkő Éva, az Alapítvány elnöke úgy fogalmazott, ez a legizgalmasabb, leglátványosabb része az egész heti tábornak, a kiállított tárgyak alkotóikat dicsérik, azon túl mestereiket, meg az ő mestereiket is. Kiszólította a tábor oktatóit. Ott volt Csókási Katalin Nóra szegedi zománcműves szaktanár, Vass Endre szegedi ötvösmester, aki a kovácsműhelyt vezette, Benő Tamás, a nádudvari népi kézműves szakgimnázium munkatársa bőrdíszműves technikákat oktatott, Tóth B. Tinka kosárfonást tanított, Máté-Szentkirályi Imola vezetésével a fazekasműhely működött, Kolozsi Ildikó irányításával gyapjúból nemezeltek. A jövő nemzedékkel, a résztvevők gyerekeivel Benkő Éva és Tóth B. Mariann ötvös szakoktató foglalkozott. Előbbi mesével, játékkal igyekezett a kisebbeket bevezetni az alapanyagok ismeretébe, legegyszerűbb megmunkálási technikáiba, utóbbi különböző előkészítő technikákat tanított a nagyobbaknak.
A közel száz résztvevő közösen elénekelte Guzsalyasék „himnuszát”, majd föllebbent a lepel, s alkotók, hozzátartozók, vendégek, látogatók megtekinthették a szebbnél szebb alkotásokat. Maguk a táborozók is ekkor csodálkozhattak rá a különböző műhelyek alkotásaira.
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