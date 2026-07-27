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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az év legszínesebb hete az unitáriusoknál

2026. július 27., hétfő, Közélet

Színes, vidám, harsány volt az előző hét a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségben, melynek külső és belső tereit valósággal belakták az idei gyermektábor résztvevői és az őket segítők. 

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Péterfi Ágnes lelkész úgy tartja, ez az év legszínesebb hete náluk, amikor a foglalkozásaikba bekapcsolódó gyermekek találkoznak, mindenki hozza a maga kis világát: ki a csendességet, ki harsányságot, a visszahúzódottságot, a könnyeket és természetesen mosolyokat is, ezekből áll össze egy valóságos színkavalkád, egy nagy élő kép – fogalmazott. Idén az életszakaszokat járták körül csecsemőkortól az időskorig, érintve a szociális, társadalmi, vallási, kulturális hátteret egyaránt. Az elméleti és gyakorlati részeket, a különböző tevékenységeket a korosztályokhoz igazították, hogy azokat valóban élvezzék is, forgókban, csoportokra osztva dolgoztak a gyermekekkel, a napi feladatok lebonyolításában az ifjúsági egyletesek segítettek.

„Arra próbáltuk rádöbbenteni őket, azt próbáltuk megéreztetni velük, hogy az alapértékek, a hála, a gondoskodás, az odafigyelés minden életszakaszon végigkísérnek. Mindig változnak kicsit, de ugyanúgy jelen vannak a gyermekekben, fiatalokban és az idősekben is” – fejtette ki. Mindeközben az volt a cél, hogy elültessék, tudatosítsák a gyermekekben, hogy közösségben, családban és a Jóistenben érdemes megélni az életet és annak minden egyes korszakát. Felekezeti hovatartozástól függetlenül naponta közel hetven gyermeket fogadtak, a hangulatos találkozásokat áhítattal indították és zárták a templomban, vasárnap pedig istentisztelettel ért véget az idei szünidős tábor. „Jó volt megtapasztalni, hogy a szünetekben az udvaron játszva dúdolják a dalt, mondják az ima szövegét, ezek simogatják a lelkünket” – ismerte el Péterfi Ágnes. 

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Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-27 08:00 Cikk megjelenítése: 974 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 8
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